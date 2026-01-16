Лаборатория FabLab. Фото: коллаж Новини.LIVE

Заместитель директора по научной работе Института прикладных систем управления НАН Украины, д.т.н., председатель наблюдательного совета группы компаний MATAS Robotics Виктор Егоров объяснил, почему инженерная лаборатория цифрового производства FabLab и государственная поддержка для развития индустрии будущего в Украине нужны университетам. По его словам, если страна хочет собственную индустрию, а не вечно собирать чужие технологии, без FabLab в университетах это уже не работает.

Об этом Виктор Егоров написал в авторской колонке для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что такое FabLab и откуда этот формат взялся

FabLab (Fabrication Laboratory) — это открытая инженерная лаборатория цифрового производства с базовым набором оборудования для прототипирования.

Внутри обычно есть 3D-принтеры, CNC-фрезеры, лазерные резаки, электронные стенды, инструменты для работы с металлом, деревом и композитами.

Концепция появилась в начале двухтысячных в Массачусетском технологическом институте в рамках курса How to Make (Almost) Anything, который запустил профессор Нил Гершенфельд вместе с командой MIT Center for Bits and Atoms.

"Идея была очень конкретной: дать людям доступ к тому же классу инструментов, которым пользуются инженеры и ученые, и посмотреть, что произойдет, если "почти что угодно" можно сделать своими руками. Так появилась глобальная сеть цифровых мастерских, где студенты, инженеры и энтузиасты проходят путь от размытой идеи до рабочего прототипа", — объясняет Егоров.

FabLab как среда для инженеров, а не только стартапов

Ученый отмечает, что в отличие от бизнес-инкубаторов или технопарков, акцент в таких лабораториях делается не на презентациях для инвесторов, а на образовательно-инженерном процессе.

Бизнес обычно подключается позже, когда уже видно продукт и модель дохода.

"А вот этап, где нужно ошибаться, переделывать, резать, паять и тестировать десятки вариантов, чаще всего выпадает из внимания. Именно эту "серую зону" между учебной аудиторией и промышленным цехом и закрывает формат FabLab, формируя не слайды для питчей, а инженерное мышление", — говорит он.

Почему украинские FabLab должны быть при университетах

Егоров отмечает, что именно в университете, где есть студенты, преподаватели, образовательные программы, научные группы, лаборатория цифрового производства становится не отдельной мастерской "для своих", а частью учебного и исследовательского процесса: от бакалаврских и магистерских проектов до междисциплинарных инженерных курсов.

"Когда лабораторию пытаются превратить в бизнес, фокус смещается с эксперимента и образования на краткосрочный доход. Для формата, который требует дорогостоящего оборудования, постоянного технического сопровождения и квалифицированных наставников, этого обычно недостаточно", — добавил он.

По его словам, чтобы FabLab в Украине перестали быть случайными проектами "на энтузиазме", нужна прозрачная модель содружества государства, университетов и общественного сектора:

государство задает рамку индустриальной политики и создает целевые программы поддержки лабораторий цифрового производства;

университеты обеспечивают помещения, базовое финансирование и интеграцию таких пространств в образовательный процесс;

общественные организации и бизнес-партнеры помогают с грантами, оборудованием, менторством и совместными проектами.

Почему FabLab нуждаются в институциональной защите

Председатель наблюдательного совета группы компаний MATAS Robotics говорит, что даже хорошо оборудованное пространство без защиты быстро превращается в склад списанных станков. Во многих странах цифровые мастерские юридически встроены в структуру университетов, муниципалитетов или государственных фондов. Это дает базовое финансирование, защищенные помещения, оплачиваемых технических специалистов и доступ к международным программам.

А в Украине, наоборот, чрезмерная зависимость от доброй воли конкретного ректора или декана создает системную уязвимость.

"Сегодня руководство поддерживает лабораторию — есть помещение, события, партнерства, новое оборудование. Завтра администрация меняется, и проект оказывается без доступа к ресурсам и возможности планировать развитие хотя бы на несколько лет", — добавил Егоров.

Напомним, ранее CEO и соучредитель Xora Technologies, экс-директор ИТ АО "Укрэксимбанк" Константин Коваль рассказывал в колонке Новини.LIVE, почему автономность стала ключом к эффективности БпЛА и C-UAS.

Также соучредитель Kuhaken, разработчик пассивных систем противодействия БПЛА (C-UAS) писал, чем отличается сопровождение дрона от его 3D-фиксации.