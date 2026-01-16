Индустрия будущего — почему FabLab нужны университетам
Заместитель директора по научной работе Института прикладных систем управления НАН Украины, д.т.н., председатель наблюдательного совета группы компаний MATAS Robotics Виктор Егоров объяснил, почему инженерная лаборатория цифрового производства FabLab и государственная поддержка для развития индустрии будущего в Украине нужны университетам. По его словам, если страна хочет собственную индустрию, а не вечно собирать чужие технологии, без FabLab в университетах это уже не работает.
Об этом Виктор Егоров написал в авторской колонке для Новини.LIVE.
Что такое FabLab и откуда этот формат взялся
FabLab (Fabrication Laboratory) — это открытая инженерная лаборатория цифрового производства с базовым набором оборудования для прототипирования.
Внутри обычно есть 3D-принтеры, CNC-фрезеры, лазерные резаки, электронные стенды, инструменты для работы с металлом, деревом и композитами.
Концепция появилась в начале двухтысячных в Массачусетском технологическом институте в рамках курса How to Make (Almost) Anything, который запустил профессор Нил Гершенфельд вместе с командой MIT Center for Bits and Atoms.
"Идея была очень конкретной: дать людям доступ к тому же классу инструментов, которым пользуются инженеры и ученые, и посмотреть, что произойдет, если "почти что угодно" можно сделать своими руками. Так появилась глобальная сеть цифровых мастерских, где студенты, инженеры и энтузиасты проходят путь от размытой идеи до рабочего прототипа", — объясняет Егоров.
FabLab как среда для инженеров, а не только стартапов
Ученый отмечает, что в отличие от бизнес-инкубаторов или технопарков, акцент в таких лабораториях делается не на презентациях для инвесторов, а на образовательно-инженерном процессе.
Бизнес обычно подключается позже, когда уже видно продукт и модель дохода.
"А вот этап, где нужно ошибаться, переделывать, резать, паять и тестировать десятки вариантов, чаще всего выпадает из внимания. Именно эту "серую зону" между учебной аудиторией и промышленным цехом и закрывает формат FabLab, формируя не слайды для питчей, а инженерное мышление", — говорит он.
Почему украинские FabLab должны быть при университетах
Егоров отмечает, что именно в университете, где есть студенты, преподаватели, образовательные программы, научные группы, лаборатория цифрового производства становится не отдельной мастерской "для своих", а частью учебного и исследовательского процесса: от бакалаврских и магистерских проектов до междисциплинарных инженерных курсов.
"Когда лабораторию пытаются превратить в бизнес, фокус смещается с эксперимента и образования на краткосрочный доход. Для формата, который требует дорогостоящего оборудования, постоянного технического сопровождения и квалифицированных наставников, этого обычно недостаточно", — добавил он.
По его словам, чтобы FabLab в Украине перестали быть случайными проектами "на энтузиазме", нужна прозрачная модель содружества государства, университетов и общественного сектора:
- государство задает рамку индустриальной политики и создает целевые программы поддержки лабораторий цифрового производства;
- университеты обеспечивают помещения, базовое финансирование и интеграцию таких пространств в образовательный процесс;
- общественные организации и бизнес-партнеры помогают с грантами, оборудованием, менторством и совместными проектами.
Почему FabLab нуждаются в институциональной защите
Председатель наблюдательного совета группы компаний MATAS Robotics говорит, что даже хорошо оборудованное пространство без защиты быстро превращается в склад списанных станков. Во многих странах цифровые мастерские юридически встроены в структуру университетов, муниципалитетов или государственных фондов. Это дает базовое финансирование, защищенные помещения, оплачиваемых технических специалистов и доступ к международным программам.
А в Украине, наоборот, чрезмерная зависимость от доброй воли конкретного ректора или декана создает системную уязвимость.
"Сегодня руководство поддерживает лабораторию — есть помещение, события, партнерства, новое оборудование. Завтра администрация меняется, и проект оказывается без доступа к ресурсам и возможности планировать развитие хотя бы на несколько лет", — добавил Егоров.
