В лагере Артек Закарпатье обнаружили антисанитарию и небезопасное укрытие

Условия в лагере "Артек Закарпатье". Фото: Омбудсмен Дмитрий Лубинец/Telegram

В детском лагере "Артек Закарпатье", где за счет государства отдыхают дети из прифронтовых областей, выявлены многочисленные нарушения. В ходе мониторинга были зафиксированы антисанитарные условия, ненадлежащие условия проживания и проблемы с укрытием. По итогам проверки омбудсман требует установить ответственных должностных лиц и срочно устранить недостатки.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

Лубинец требует проверить законность работы лагеря "Артек Закарпатье"

По словам омбудсмена, проверку провели после того, как в соцсетях появилась информация о возможных нарушениях прав детей в лагере.

"Я немедленно поручил моему представителю в Закарпатской области Андрею Крючкову провести мониторинг. Когда есть предположения о таких нарушениях — реакция должна быть мгновенной. И это подтвердили результаты, которые просто вопиющие", — отметил Лубинец.

На момент проверки в лагере находились 287 детей из десяти областей Украины, преимущественно из прифронтовых регионов и территорий, наиболее пострадавших от российской агрессии. Они были направлены на отдых за счет средств государственного бюджета.

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По результатам мониторинга в пищеблоке выявили антисанитарные условия, нарушения правил хранения продуктов, а также гнилые овощи и фрукты, которые лежали рядом со свежими. Кроме того, детям, нуждающимся в специальном питании, не обеспечили диетическое меню.

Также проверка показала, что в комнатах одновременно проживали до 12 детей. В помещениях была изношенная мебель, старое постельное белье, а на стенах — плесень и грибок.

Особое беспокойство, по словам Лубинца, вызвали условия пребывания детей во время воздушной тревоги.

"Дети рассказали, что во время тревоги в основном остаются в корпусе и используют "правило двух стен". Это недопустимо! Ребёнок не должен прятаться от российской ракеты за двумя стенами. В детском лагере должно быть безопасное укрытие", — подчеркнул он.

Омбудсман сообщил, что укрытие в лагере сырое, с плесенью, без достаточного количества мест для сидения и необходимого оборудования. Кроме того, на территории учреждения отсутствует сплошное ограждение, надлежащее освещение и видеонаблюдение, часть детских площадок находится в аварийном состоянии, а бассейн не работает.

После проверки Лубинец направил письма главе Закарпатской ОГА и руководителю Главного управления Национальной социальной сервисной службы в Закарпатской области.

"Требую проверить, кто разрешил лагерю начать работу в таких условиях, установить ответственных должностных лиц и принять неотложные меры!" — заявил омбудсман.

По его словам, по результатам мониторинга будет подготовлен отчет с рекомендациями по устранению нарушений, а также соответствующее представление. Каждому выявленному факту, заверил Лубинец, будет дана надлежащая правовая оценка.

Как писали Новини.LIVE, Лубинец заявил, что Россия могла незаконно депортировать до 1,6 миллиона украинских детей с временно оккупированных территорий. По его словам, Украина на данный момент проверила более 20 тысяч случаев, однако реальные масштабы этого преступления могут быть значительно больше. Омбудсмен подчеркнул, что Украина готовит новые доказательства причастности российских государственных компаний к депортации детей и будет добиваться введения санкций против них.

Также Лубинец заявил, что российские оккупанты создали сеть пыточных для гражданских лиц почти в каждом крупном оккупированном городе Украины. По его словам, мирных жителей незаконно удерживали, пытали и убивали, а рядом с местами пыток часто хоронили погибших. Омбудсман подчеркнул, что такие действия были частью системной политики России по запугиванию населения и подавлению любого сопротивления.