РФ создала сеть застенков для гражданских на оккупированных территориях

Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Россия системно создает сеть застенков на временно оккупированных территориях Украины, где гражданских незаконно удерживают, пытают и убивают. Такие действия являются частью государственной политики РФ, направленной на устрашение населения и подавление любого сопротивления.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Новини.LIVE.

РФ подвергает гражданских лиц пыткам за украинский язык и флаг

Лубинец рассказал, что после деоккупации украинских территорий правоохранители неоднократно обнаруживали места, где российские военные удерживали и пытали мирных жителей. В частности, после освобождения Херсона было выявлено несколько таких застенков.

Омбудсман лично посетил одну из них и пообщался с 16-летним юношей по имени Виталий, пережившим пытки.

Также он добавил, что аналогичная ситуация наблюдалась и после освобождения населенных пунктов Харьковской области. По словам местных жителей, в каждом крупном населенном пункте действовали помещения для пыток, а рядом нередко хоронили людей, погибших во время так называемых "допросов".

Читайте также:

"Местные прямо рассказывали: здесь пытали, здесь закапывали тех, кого убили во время этих так называемых допросов. Просто людей замучивали, физически замучивали, убивали", — подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что на временно оккупированных территориях в составе российских военных комендатур создавали специальные места для пыток гражданского населения. Целью такой практики было посеять страх среди украинцев, заставить их отказаться от любых проявлений украинской идентичности и подавить сопротивление оккупации.

По словам омбудсмена, поводом для задержания и пыток могли стать даже фотографии в телефоне, сделанные еще до начала полномасштабного вторжения или даже до 2014 года. Людей преследовали за фотографии с украинским флагом или за снимки в вышиванке.

"Россияне, к сожалению для нас всех, делают это сознательно. Это система политики, государственной политики Российской Федерации. Это такая, знаете, система подавления гражданского населения, чтобы не было сопротивления, чтобы все боялись использовать украинский язык, даже думать об Украине", — рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Как писали Новини.LIVE, ранее Дмитрий Лубинец сообщал, что более 16 тысяч гражданских украинцев могут находиться в плену у РФ. Он напомнил, что международное гуманитарное право запрещает сторонам международного вооруженного конфликта задерживать гражданское население.

По словам омбудсмена, РФ препятствует возвращению пленных. Москва использует тему обменов для информационного давления на семьи украинских защитников. Кроме того, российская сторона медленно реагирует на запросы.