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Головна Новини дня Лубінець: у кожному великому окупованому місті діяли катівні для цивільних

Лубінець: у кожному великому окупованому місті діяли катівні для цивільних

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2026 15:10
РФ створила мережу катівень для цивільних на окупованих територіях
Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Росія системно створює мережу катівень на тимчасово окупованих територіях України, де цивільних незаконно утримують, катують і вбивають. Такі дії є частиною державної політики РФ, спрямованої на залякування населення та придушення будь-якого спротиву.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю Новини.LIVE

РФ катує цивільих за українську мову і прапор

Лубінець розповів, що після деокупації українських територій правоохоронці неодноразово знаходили місця, де російські військові утримували й катували мирних жителів. Зокрема, після звільнення Херсона було виявлено кілька таких катівень.

Омбудсман особисто відвідував одну з них та спілкувався з 16-річним хлопцем на ім'я Віталій, який пережив тортури.

Також він додав, що аналогічна ситуація була і після звільнення населених пунктів Харківської області. За словами місцевих жителів, у кожному великому населеному пункті діяли приміщення для катувань, а поруч нерідко ховали людей, які загинули під час так званих "допитів".

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"Місцеві прямо розказували, тут катували, тут закопували тих, кого вбили під час цих так названих допитів. Просто людей закатовували, фізично закатовували, вбивали", — підкреслив Лубінець.

Він зазначив, що на тимчасово окупованих територіях у складі російських військових комендатур створювали спеціальні місця для тортур цивільного населення. Метою такої практики було посіяти страх серед українців, змусити їх відмовитися від будь-яких проявів української ідентичності та придушити опір окупації.

За словами омбудсмена, приводом для затримання й катувань могли стати навіть фотографії в телефоні, зроблені ще до початку повномасштабного вторгнення або навіть до 2014 року. Людей переслідували за світлини з українським прапором чи за фото у вишиванці.

"Росіяни, на жаль для нас всіх, роблять це свідомо. Це система політики, державної політики Російської Федерації. Це така, знаєте, система придушення цивільного населення, щоб не було супротиву, щоб всі боялись використовувати українську мову, навіть думати про Україну", — розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Як писали Новини.LIVE, раніше Дмитро Лубінець повідомляв, що понад 16 тисяч цивільних українців можуть перебувати полоні РФ. Він нагадав, що міжнародне гуманітарне право забороняє сторонам міжнародного збройного конфлікту затримувати цивільне населення.

За словами омбудсмана, РФ перешкоджає поверненню полонених. Москва використовує тему обмінів для інформаційного тиску на родини українських захисників. Крім того, російська сторона повільно реагує на запити.

тортури Дмитро Лубінець цивільні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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