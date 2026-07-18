Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Черновцах детей оставили на АЗС: комментарий директора заправки

В Черновцах детей оставили на АЗС: комментарий директора заправки

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 19:57
Директор АЗС в Черновцах рассказал подробности инцидента с детьми, которые ждали автобус
Срочная новость

Директор автозаправочной станции в Черновцах прокомментировал ситуацию с детьми, которые несколько часов ждали транспорт после возвращения из поездки. По его словам, сотрудники АЗС также оказались в ситуации, когда не могли повлиять на проблему с автобусом.

Об этом он сообщил в комментарии редактору новостной ленты Новини.LIVE Ульяне Штин.

Он отметил, что дети находились на заправке около шести часов, однако информация о том, что их якобы выгоняли из помещения, не соответствует действительности.

По словам директора, детей лишь попросили временно выйти из-за влажной уборки в зале. После завершения работ они могли вернуться внутрь.

Он также рассказал, что сотрудники АЗС пытались помочь детям: им предоставили места для отдыха в помещении, предложили кресла и диваны, а также рассматривали возможность организовать питание.

Читайте также:

Директор предположил, что проблема возникла из-за перевозчика, поскольку автобус после высадки пассажиров уехал и, вероятно, имел технические неисправности. Кто именно предоставил замену транспорта, он не знает.

«Ситуация не однозначна, ведь ответственность может лежать не только на перевозчике, но и на организаторах поездки и сопровождающих лицах», — подчеркнул руководитель АЗС.

По его словам, полицию, вероятно, вызвали родители детей или руководители группы. Официальных объяснений от туроператора по поводу сложившейся ситуации пока нет. Новость дополняется...

АЗС
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации