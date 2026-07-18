Директор АЗС в Черновцах рассказал подробности инцидента с детьми, которые ждали автобус

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Директор автозаправочной станции в Черновцах прокомментировал ситуацию с детьми, которые несколько часов ждали транспорт после возвращения из поездки. По его словам, сотрудники АЗС также оказались в ситуации, когда не могли повлиять на проблему с автобусом.

Об этом он сообщил в комментарии редактору новостной ленты Новини.LIVE Ульяне Штин.

Он отметил, что дети находились на заправке около шести часов, однако информация о том, что их якобы выгоняли из помещения, не соответствует действительности.

По словам директора, детей лишь попросили временно выйти из-за влажной уборки в зале. После завершения работ они могли вернуться внутрь.

Он также рассказал, что сотрудники АЗС пытались помочь детям: им предоставили места для отдыха в помещении, предложили кресла и диваны, а также рассматривали возможность организовать питание.

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Директор предположил, что проблема возникла из-за перевозчика, поскольку автобус после высадки пассажиров уехал и, вероятно, имел технические неисправности. Кто именно предоставил замену транспорта, он не знает.

«Ситуация не однозначна, ведь ответственность может лежать не только на перевозчике, но и на организаторах поездки и сопровождающих лицах», — подчеркнул руководитель АЗС.

По его словам, полицию, вероятно, вызвали родители детей или руководители группы. Официальных объяснений от туроператора по поводу сложившейся ситуации пока нет. Новость дополняется...