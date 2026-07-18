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Головна Новини дня У Чернівцях автобус лишив дітей, які їхали з відпочинку, на АЗС: коментар директора заправки

У Чернівцях автобус лишив дітей, які їхали з відпочинку, на АЗС: коментар директора заправки

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 19:57
Директор АЗС у Чернівцях розповів деталі інциденту з дітьми, які чекали автобус
Діти, який залишили на АЗС в Чернівцях.

Директор автозаправної станції у Чернівцях прокоментував ситуацію з дітьми, які кілька годин чекали на транспорт після повернення з поїздки. За його словами, працівники АЗС також опинилися у ситуації, коли не могли вплинути на проблему з автобусом.

Це він повідомив у коментарі редактору стрічки новин Новини.LIVE Уляні Штін.

Він зазначив, що діти перебували на заправці близько шести годин, однак інформація про те, що їх нібито виганяли з приміщення, не відповідає дійсності.

За словами директора, дітей лише попросили тимчасово вийти через вологе прибирання у залі. Після завершення робіт вони могли повернутися всередину.

Він також розповів, що працівники АЗС намагалися допомогти дітям: їм надали місця для відпочинку у приміщенні, запропонували крісла та дивани, а також розглядали можливість організувати харчування.

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Директор припустив, що проблема виникла через перевізника, оскільки автобус після висадки пасажирів поїхав та, ймовірно, мав технічні несправності. Хто саме надав заміну транспорту, він не знає.

"Ситуація не є однозначною, адже відповідальність може стосуватися не лише перевізника, а й організаторів поїздки та супроводжуючих осіб", — наголосив керівник АЗС.

За його словами, поліцію, ймовірно, викликали батьки дітей або керівники групи. Офіційних пояснень від туроператора щодо ситуації наразі немає. Новина доповнюється...

АЗС
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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