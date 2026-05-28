У Буковелі отруїлися понад 20 дітей, четверо — у важкому стані

Діти у лікарні, що отруїлися під час відпочинку в Буковелі. Фото: Ратушняк Галина/Facebook

У готелі на території Буковелю сталося масове отруєння серед школярів із Тернопільщини. Загалом постраждали понад 20 дітей. Четверо з них були госпіталізовані у важкому стані до лікарні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на коментар матері мати однієї з постраждалих дівчат Галини Ратушняк.

У Буковелі отруїлися школярі з Тернопільщини

Під час відпочинку в Карпатах отруїлися учні 10 класу з Тернополя. Із 26 школярів погано стало 21 дитині — у них діагностували гострий гастроентероколіт.

Чотирьох постраждалих у важкому стані доправили до інфекційного відділення Яремчанської міської лікарні, де вони перебували під наглядом медиків, інші зверталися по допомогу самостійно.

Одна з матерів постраждалої дівчини Галина Ратушняк розповіла, що стан дітей поступово покращується.

"Діти йдуть на покращення. Я свою дитину вчора забрала вже з лікарні додому. Їй призначили ще лікуватись вдома. Організм ослаблений, але вже на фоні того всього, що було, то набагато краще дитина себе почуває", — сказала Галина.

За її словами, адміністрація готелю не виходила на зв’язок із батьками та не надала належної реакції під час інциденту. Жінка також розповіла, що батьки самостійно зверталися до готелю з проханням допомогти дітям, які масово скаржилися на погіршення самопочуття.

"Я вночі виїхала ще з однією мамою в Буковель. По дорозі телефонувала в готель і просила їх, щоб допомагали батькам рятувати дітей, тому що це масово було, діти непритомніли, всі рвали, поносили. Жодного занепокоєння з боку адміністрації при цьому не було", — зазначила жінка.

За попередніми даними, школярі перебували у Карпатах разом із класним керівником та батьками. Під час поїздки до готелю в селі Поляниця діти захворіли на гострий кишковий розлад. Батьки викликали поліцію, інцидент було офіційно зафіксовано.

До готелю прибули слідчі та представники Держпродспоживслужби, які перевіряють умови проживання, харчування та обставини, що могли призвести до масового отруєння дітей.

Скриншот повідомлення матері однієї з дівчат, що отруїлися в Буковелі/Facebook

Коментар поліції щодо масового отруєння школярів у Буковелі

У поліції повідомили про встановлення обставин масового отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі на території Буковелю.

Правоохоронці уточнили, що інцидент стався під час відпочинку школярів із Тернопільської області, які проживали в одному з готелів у селі Поляниця. Наразі триває досудове розслідування та призначені необхідні експертизи.

"24 травня до поліції надійшло повідомлення про погіршення самопочуття дітей, які прибули з Тернопільської області на відпочинок до села Поляниця та проживали в одному з готелів.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Наразі тривають слідчі дії, призначено необхідні експертизи", — йдеться у заяві правоохоронців.

Скриншот повідомлення поліції/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у лютому 2026 року у Верховній Раді фіксували випадки масового погіршення самопочуття серед народних депутатів. Тоді парламентарів зобов’язали здати аналізи, а фахівці розпочали перевірку можливого джерела інфекції. Попередньо йшлося про ротавірус або іншу гостру кишкову інфекцію.

Новини.LIVE також писали, що у Верховній Раді заявили, що випадки захворювання серед нардепів у лютому 2026 року не були пов’язані з їдальнею парламенту. Після перевірок та лабораторних досліджень у хворих виявили норовірус. Тоді вжили додаткових заходів для недопущення поширення інфекції.