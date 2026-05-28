В Буковеле отравились более 20 детей, четверо — в тяжелом состоянии

Дети в больнице, отравившиеся во время отдыха в Буковеле. Фото: Ратушняк Галина/Facebook

В отеле на территории Буковеля произошло массовое отравление среди школьников из Тернопольщины. В целом пострадали более 20 детей. Четверо из них были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на комментарий матери матери одной из пострадавших девушек Галины Ратушняк.

В Буковеле отравились школьники из Тернопольщины

Во время отдыха в Карпатах отравились ученики 10 класса из Тернополя. Из 26 школьников плохо стало 21 ребенку — у них диагностировали острый гастроэнтероколит.

Четырех пострадавших в тяжелом состоянии доставили в инфекционное отделение Яремчанской городской больницы, где они находились под наблюдением медиков, другие обращались за помощью самостоятельно.

Одна из матерей пострадавшей девушки Галина Ратушняк рассказала, что состояние детей постепенно улучшается.

"Дети идут на улучшение. Я своего ребенка вчера забрала уже из больницы домой. Ей назначили еще лечиться дома. Организм ослаблен, но уже на фоне того всего, что было, то гораздо лучше ребенок себя чувствует", — сказала Галина.

По ее словам, администрация отеля не выходила на связь с родителями и не предоставила должной реакции во время инцидента. Женщина также рассказала, что родители самостоятельно обращались в отель с просьбой помочь детям, которые массово жаловались на ухудшение самочувствия.

"Я ночью выехала еще с одной мамой в Буковель. По дороге звонила в отель и просила их, чтобы помогали родителям спасать детей, потому что это массово было, дети теряли сознание, все рвали, поносили. Никакого беспокойства со стороны администрации при этом не было", — отметила женщина.

По предварительным данным, школьники находились в Карпатах вместе с классным руководителем и родителями. Во время поездки в отель в селе Поляница дети заболели острым кишечным расстройством. Родители вызвали полицию, инцидент был официально зафиксирован.

В отель прибыли следователи и представители Госпродпотребслужбы, которые проверяют условия проживания, питания и обстоятельства, которые могли привести к массовому отравлению детей.

Скриншот сообщения матери одной из девушек, отравившихся в Буковеле/Facebook

Комментарий полиции относительно массового отравления школьников в Буковеле

В полиции сообщили об установлении обстоятельств массового отравления детей в гостинично-развлекательном комплексе на территории Буковеля.

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел во время отдыха школьников из Тернопольской области, которые проживали в одном из отелей в селе Поляница. Сейчас продолжается досудебное расследование и назначены необходимые экспертизы.

"24 мая в полицию поступило сообщение об ухудшении самочувствия детей, которые прибыли из Тернопольской области на отдых в село Поляница и проживали в одном из отелей.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины — нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Сейчас продолжаются следственные действия, назначены необходимые экспертизы", — говорится в заявлении правоохранителей.

Скриншот сообщения полиции/Facebook

