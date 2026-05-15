Пленки Миндича: Шевцов подтвердил разговор с Умеровым о бронежилетах

Экс-заместитель министра обороны генерал-лейтенант Николай Шевцов. Фото: Минобороны

В рамках расследования так называемых "пленок Миндича" бывший заместитель министра обороны Николай Шевцов прокомментировал эпизод, связанный с закупкой бронежилетов для ВСУ. Речь идет о служебных обсуждениях качества поставок, которые не соответствовали техническим требованиям и вызвали замечания контроля качества. Часть этих обстоятельств Шевцов подтвердил во время заседания Временной следственной комиссии.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на слова Николая Шевцова во время заседания ВСК.

Шевцов о фигурировании в "пленках Миндича"

Бывший заместитель министра обороны Николай Шевцов подтвердил факт разговора с тогдашним министром Рустемом Умеровым, который упоминался в так называемых "пленках Миндича".

Речь идет об обсуждении поставки бронежилетов, которые не соответствовали установленным требованиям качества. По словам Шевцова, после проверки было принято решение не принимать эту партию к использованию.

Шевцов пояснил, что проблема возникла после докладов по партии бронежилетов, которую отказывалось принимать Центральное управление контроля качества.

Он прямо отметил: "Площадь керамической защиты не соответствовала указанным требованиям, поэтому такие бронежилеты мы принимать не имели права". После этого, по его словам, было подтверждено решение не допускать их к эксплуатации.

Шевцов отметил, что после заслушивания ответственных должностных лиц было принято принципиальное решение — не принимать некачественные бронежилеты для обеспечения военных. События, о которых идет речь, происходили ориентировочно во второй половине мая 2025 года.

Новини.LIVE информировали, что в рамках дела "Миндичгейт" были выявлены возможные нарушения во время тендера на закупку бронежилетов на 1,6 млрд грн. По словам члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяны Николаенко, в конкурсе победила компания без опыта и необходимой лицензии. Несмотря на это, вместо ее отклонения, закупка впоследствии была отменена.

Новини.LIVE сообщали, что недавно в СМИ обнародовали фрагменты вероятных разговоров Тимура Миндича с экс-советником президента Сергеем Шефиром и тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым. В записях обсуждались возможные кадровые назначения, в частности Умерова послом в США и Шмыгаля на должность министра энергетики. Также фигурируют разговоры о финансировании оборонных проектов и сотрудничестве с компанией FirePoint.