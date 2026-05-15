Плівки Міндіча: Шевцов підтвердив розмову з Умєровим про бронежилети

Ексзаступник міністра оборони генерал-лейтенант Микола Шевцов. Фото: Міноборони

У межах розслідування так званих "плівок Міндіча" колишній заступник міністра оборони Микола Шевцов прокоментував епізод, пов’язаний із закупівлею бронежилетів для ЗСУ. Йдеться про службові обговорення якості постачань, які не відповідали технічним вимогам і викликали зауваження контролю якості. Частину цих обставин Шевцов підтвердив під час засідання Тимчасової слідчої комісії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на слова Миколи Шевцова під час засідання ТСК.

Шевцов про фігурування у "плівках Міндіча"

Колишній заступник міністра оборони Микола Шевцов підтвердив факт розмови з тодішнім міністром Рустемом Умєровим, яка згадувалася у так званих "плівках Міндіча".

Йдеться про обговорення постачання бронежилетів, які не відповідали встановленим вимогам якості. За словами Шевцова, після перевірки було ухвалено рішення не приймати цю партію до використання.

Шевцов пояснив, що проблема виникла після доповідей щодо партії бронежилетів, яку відмовлялося приймати Центральне управління контролю якості.

Він прямо зазначив: "Площа керамічного захисту не відповідала зазначеним вимогам, тому такі бронежилети ми приймати не мали права". Після цього, за його словами, було підтверджено рішення не допускати їх до експлуатації.

Шевцов зазначив, що після заслуховування відповідальних посадовців було ухвалено принципове рішення — не приймати неякісні бронежилети для забезпечення військових. Події, про які йдеться, відбувалися орієнтовно у другій половині травня 2025 року.

Новини.LIVE інформували, що у межах справи "Міндічгейт" було виявлено можливі порушення під час тендеру на закупівлю бронежилетів на 1,6 млрд грн. За словами членкині Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяни Ніколаєнко, у конкурсі перемогла компанія без досвіду та необхідної ліцензії. Попри це, замість її відхилення, закупівлю згодом було скасовано.

Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно у ЗМІ оприлюднили фрагменти ймовірних розмов Тимура Міндіча з ексрадником президента Сергієм Шефіром та тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим. У записах обговорювалися можливі кадрові призначення, зокрема Умєрова послом у США та Шмигаля на посаду міністра енергетики. Також фігурують розмови про фінансування оборонних проєктів і співпрацю з компанією FirePoint.