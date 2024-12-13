Графики отключения света 13 декабря – что известно об изменениях после атаки России

Пол страны без света — Укрэнерго показало обновленные графики
В пятницу, 13 декабря, во всех регионах Украины применяются три очереди графика почасовых отключений электроэнергии одновременно. Причиной тому стала утренняя массированная российская атака.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Как действуют графики отключений
Энергетики отмечают, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах. Специалисты осуществляют аварийно-восстановительные работы.
"Объем мер ограничения сегодня был вынужденно увеличен. Актуальный график отключений в вашем регионе узнавайте на сайте и официальных страницах облэнерго в соцсетях", — говорится в сообщении.
В Укрэнерго добавили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после двенадцати массированных атак россиян с начала этого года, в ней сохраняется значительный дефицит мощности.
"В настоящее время во всех регионах применяются три очереди графика почасовых отключений одновременно", — отметили в энергетической компании.
Напомним, 13 декабря Россия совершила массированную ракетную атаку на энергообъекты в Украине. В результате ДТЭК вынужденно изменил графики отключений электроснабжения для Киева и еще четырех областей .
А в Тернопольской области 50% потребителей остались без электроснабжения из-за необходимости введения дополнительных изменений в графиках отключений электроэнергии после российской атаки.
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