Графики отключения света 13 декабря – что известно об изменениях после атаки России

Аварийная бригада ремонтирует электросеть. Иллюстративное фото: Львовоблэнерго

В пятницу, 13 декабря, во всех регионах Украины применяются три очереди графика почасовых отключений электроэнергии одновременно. Причиной тому стала утренняя массированная российская атака.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Как действуют графики отключений

Энергетики отмечают, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах. Специалисты осуществляют аварийно-восстановительные работы.

"Объем мер ограничения сегодня был вынужденно увеличен. Актуальный график отключений в вашем регионе узнавайте на сайте и официальных страницах облэнерго в соцсетях", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго добавили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после двенадцати массированных атак россиян с начала этого года, в ней сохраняется значительный дефицит мощности.

"В настоящее время во всех регионах применяются три очереди графика почасовых отключений одновременно", — отметили в энергетической компании.

Сообщение от Укрэнерго в Telegram

Напомним, 13 декабря Россия совершила массированную ракетную атаку на энергообъекты в Украине. В результате ДТЭК вынужденно изменил графики отключений электроснабжения для Киева и еще четырех областей .

А в Тернопольской области 50% потребителей остались без электроснабжения из-за необходимости введения дополнительных изменений в графиках отключений электроэнергии после российской атаки.