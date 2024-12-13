ДТЕК оновив графіки відключень світла для Київщини Одещини та Дніпропетровщини

Нові графіки вимкнень світла для Києва, Одеси та Дніпра
Росія здійснила масовану ракетну атаку на енергооб'єкти в Україні. Внаслідок цього ДТЕК вимушено змінив графіки відключень електропостачання для Києва та ще чотирьох областей.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Графіки відключень для Києва 13 грудня
У деяких групах світло буде відсутнє від 4 до 7 годин. У відомстві попередили, що графіки ще можуть коригуватися впродов дня.
Графіки відключень світла у Київській області 13 грудня
На Київщині також вимикатимуть світло на тривалий час.
Відключення світла в Одеській області
В Одесі дещо менші черги відключень та їх тривалість.
Графіки відключень світла у Дніпропетровській області
У Дніпропетровській області відключення світла триватимуть 4-7 годин.
Чому так багато відключень
Своєю чергою гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко пояснив, що в Україні буде три черги з шести по відключеннях світла.
Нагадаємо, на Тернопільщині 50% споживачів залишились без електропостачання через необхідність введення додаткових змін в графіках вимкнень електроенергії після російської атаки.
Тим часом в Укренерго попередили українців про зміну в чергах енергоспоживання для всіх регіонів — відключення будуть довшими.
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