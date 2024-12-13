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Нові графіки вимкнень світла для Києва, Одеси та Дніпра

13 грудня 2024 10:18
Анастасія Постоєнко - Редактор
ДТЕК оновив графіки відключень світла для Київщини Одещини та Дніпропетровщини
Енергетики ДТЕК проводять роботу. Фото ілюстративне: ДТЕК
Анастасія Постоєнко - Редактор

Росія здійснила масовану ракетну атаку на енергооб'єкти в Україні. Внаслідок цього ДТЕК вимушено змінив графіки відключень електропостачання для Києва та ще чотирьох областей.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

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Графіки відключень для Києва 13 грудня

Київ графіки
Графіки вимкнень світла у Києві 13 грудня. Фото: ДТЕК

У деяких групах світло буде відсутнє від 4 до 7 годин. У відомстві попередили, що графіки ще можуть коригуватися впродов дня.

Графіки відключень світла у Київській області 13 грудня

ДТЕК графіки
Графіки відключень світла у Київській області. Фото: ДТЕК

На Київщині також вимикатимуть світло на тривалий час.

Відключення світла в Одеській області

Одеса відключеня світла
Графіки відключення світла в Одеській області. Фото: ДТЕК

В Одесі дещо менші черги відключень та їх тривалість.

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області

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Графіки відключень світла у Дніпропетровській області. Фото: ДТЕК

У Дніпропетровській області відключення світла триватимуть 4-7 годин.

Чому так багато відключень

Своєю чергою гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко пояснив, що в Україні буде три черги з шести по відключеннях світла. 

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Повідомлення Сергія Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Тернопільщині 50% споживачів залишились без електропостачання через необхідність введення додаткових змін в графіках вимкнень електроенергії після російської атаки.

Тим часом в Укренерго попередили українців про зміну в чергах енергоспоживання для всіх регіонів — відключення будуть довшими. 

Київ Одеська область Київська область Дніпропетровська область ДТЕК графіки відключень світла

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