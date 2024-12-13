ДТЭК обновил графики отключений света для Киевщины Одесщины и Днепропетровщины

Энергетики ДТЭК проводят работу. Фото иллюстративное: ДТЭК

Россия совершила массированную ракетную атаку на энергообъекты в Украине. В результате ДТЭК вынужденно изменил графики отключений электроснабжения для Киева и еще четырех областей.

Об этом сообщила прессслужба ДТЭК.

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Графики отключений для Киева 13 декабря

Графики отключения света в Киеве 13 декабря. Фото: ДТЭК

В некоторых группах свет будет отсутствовать от 4 до 7 часов. В ведомстве предупредили, что графики еще могут корректироваться в день.

Графики отключения света в Киевской области 13 декабря

Графики отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК

В Киевской области также будут выключать свет на длительное время.

Отключение света в Одесской области

Графики света в Одесской области. Фото: ДТЭК

В Одессе несколько меньше очередей отключений и их продолжительность.

Графики отключения света в Днепропетровской области.

Графики отключения света в Днепропетровской области. Фото: ДТЭК

В Днепропетровской области отключение света будет продолжаться 4-7 часов.

Почему так много отключений

В свою очередь гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко пояснил, что в Украине будет три очереди из шести по отключениям света.

Сообщение Сергея Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, в Тернопольской области 50% потребителей остались без электроснабжения из-за необходимости введения дополнительных изменений в графиках отключений электроэнергии после российской атаки.

Между тем, в Укрэнерго предупредили украинцев об изменении в очередях энергопотребления для всех регионов — отключения будут длиннее.