Графіки відключення світла 13 грудня — що відомо про зміни після атаки Росії

Пів країни без світла — Укренерго показало оновлені графіки
У п'ятницю, 13 грудня, в усіх регіонах України застосовуються три черги графіка погодинних відключень електроенергії одночасно. Причиною цьому стала ранкова масована російська атака.
Про це повідомили в Укренерго.
Як діють графіки відключень
Енергетики зазначають, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки пошкоджень зазнали енергооб’єкти в кількох регіонах. Фахівці здійснюють аварійно-відновлювальні роботи.
"Обсяг заходів обмеження сьогодні був вимушено збільшений. Актуальний графік відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках обленерго у соцмережах", — йдеться у повідомленні.
В Укренерго додали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після дванадцяти масованих атак росіян від початку цього року, у ній зберігається значний дефіцит потужності.
"Наразі в усіх регіонах застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно", — зазначили в енергетичній компанії.
Нагадаємо, 13 грудня Росія здійснила масовану ракетну атаку на енергооб'єкти в Україні. Внаслідок цього ДТЕК вимушено змінив графіки відключень електропостачання для Києва та ще чотирьох областей.
А на Тернопільщині 50% споживачів залишились без електропостачання через необхідність введення додаткових змін в графіках вимкнень електроенергії після російської атаки.
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