Графіки відключення світла 13 грудня — що відомо про зміни після атаки Росії

Аварійна бригада ремонтує електромережу. Ілюстративне фото: Львівобленерго

У п'ятницю, 13 грудня, в усіх регіонах України застосовуються три черги графіка погодинних відключень електроенергії одночасно. Причиною цьому стала ранкова масована російська атака.

Про це повідомили в Укренерго.

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Як діють графіки відключень

Енергетики зазначають, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки пошкоджень зазнали енергооб’єкти в кількох регіонах. Фахівці здійснюють аварійно-відновлювальні роботи.

"Обсяг заходів обмеження сьогодні був вимушено збільшений. Актуальний графік відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках обленерго у соцмережах", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго додали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після дванадцяти масованих атак росіян від початку цього року, у ній зберігається значний дефіцит потужності.

"Наразі в усіх регіонах застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно", — зазначили в енергетичній компанії.

Повідомлення від Укренерго в Telegram

Нагадаємо, 13 грудня Росія здійснила масовану ракетну атаку на енергооб'єкти в Україні. Внаслідок цього ДТЕК вимушено змінив графіки відключень електропостачання для Києва та ще чотирьох областей.

А на Тернопільщині 50% споживачів залишились без електропостачання через необхідність введення додаткових змін в графіках вимкнень електроенергії після російської атаки.