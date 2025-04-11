Перемирие в Украине — Писториус сделал неутешительное заявление

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Reuters

В пятницу, 11 апреля, в Германии состоялось заседание в формате "Рамштайн". По итогам встречи министр обороны Германии Борис Писториус сделал заявление. Он отметил, что перемирие в Украине недостижимо в ближайшем будущем.

Об этом стало известно из пресс-конференции, которую проводили после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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Заявление Писториуса о мире в Украине

Писториус подчеркнул, что сейчас основная задача Запада — не позволить России сломать сопротивление украинцев. Он добавил, что не стоит надеяться на скорое окончание войны.

"Мир в Украине представляется недостижимым в ближайшем будущем", — сказал Писториус.

Вместе с тем, министр обороны Германии заявил, что партнеры и в дальнейшем будут поддерживать Украину. По его словам, нужно дать возможность нашему государству продолжать борьбу.

"Мы обеспечим, чтобы Украина получала и в дальнейшем преимущество от нашей общей военной поддержки. Россия должна понять, что Украина способна продолжать борьбу, и мы в этом поддержим это", — заявил министр обороны Германии.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский очертил приоритеты Украины на заседании "Рамштайн". По его словам, основной вопрос сейчас — усиление ПВО.

Также мы писали о том, что несмотря на заявления о том, что США впервые за три года пропустят заседание Контактной группы, Пит Хегсет все же присоединился к встрече. Он принял участие онлайн.