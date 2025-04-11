Перемир'я в Україні — Пісторіус зробив невтішну заяву

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Reuters

У п'ятницю, 11 квітня, у Німеччині відбулось засідання у форматі "Рамштайн". За підсумками зустрічі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зробив заяву. Він зазначив, що перемир'я в Україні є недосяжним у найближчому майбутньому.

Про це стало відомо з пресконференції, яку проводили після засідання Контактної групи з питань оборони України.

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Заява Пісторіуса про мир в Україні

Пісторіус наголосив, що зараз основне завдання Заходу — не дозволити Росії зламати спротив українців. Він додав, що не варто сподіватися на швидке закінчення війни.

"Мир в Україні видається недосяжним в найближчому майбутньому", — сказав Пісторіус.

Разом з тим, міністр оборони Німеччини заявив, що партнери й надалі будуть підтримувати Україну. За його словами, потрібно дати змогу нашій державі продовжувати боротьбу.

"Ми забезпечимо, щоб Україна отримувала і надалі перевагу від нашої спільної воєнної підтримки. Росія має зрозуміти, що Україна здатна продовжувати боротьбу, і ми в цьому підтримаємо це", — заявив міністр оборони Німеччини.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський окреслив пріоритети України на засіданні "Рамштайну". За його словами, основне питання зараз — посилення ППО.

Також ми писали про те, що попри заяви щодо того, що США вперше за три роки пропустять засідання Контактної групи, Піт Гегсет все ж приєднався до зустрічі. Він взяв участь онлайн.