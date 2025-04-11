Преступность может значительно возрасти после войны — Цимбалюк

Нардеп Михаил Цимбалюк. Фото: Elitukraine

После завершения войны в Украине может вырасти преступность. Правоохранители должны работать уже сейчас над тем, чтобы минимизировать эти риски.

Об этом заявил нардеп Михаил Цимбалюк в эфире Вечір.LIVE в четверг, 11 апреля.

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После завершения войны значительно может вырасти преступность

По словам нардепа, последствия преступлений россиян, которые они совершают в Украине, могут себя проявить после завершения войны. Цимбалюк призвал правоохранителей к быстрой реакции, чтобы минимизировать эти риски уже сейчас.

"Нас ожидает после завершения войны совсем другой уровень преступности. Это жестокость, применение огнестрельного оружия. Те все зверства, которые совершают россияне на территории Украины, к сожалению, также будут иметь последствия. Люди живут под постоянным стрессом и внутренним вызовом и это отражается на окружающих", — отметил Цимбалюк.

Напомним, ранее мы писали о том, что западные страны создают спецтрибунал для привлечения к ответственности за преступления против Украины. Однако судить Владимира Путина смогут только при одном условии.

Также мы сообщали о том, что Владимир Зеленский призвал мир отреагировать на преступления россиян против мирного населения Украины. По его словам, молчание подстрекает совершать новую агрессию.