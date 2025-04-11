Злочинність може значно зрости після завершення війни — Цимбалюк

Нардеп Михайло Цимбалюк. Фото: Elitukraine

Після завершення війни в Україні може зрости злочинність. Правоохоронці мають працювати вже зараз над тим, щоб мінімізувати ці ризики.

Про це заявив нардеп Михайло Цимбалюк в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 10 квітня.

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За словами нардепа, наслідки злочинів росіян, які вони вчиняють в Україні, можуть себе проявити після завершення війни. Цимбалюк закликав правоохоронців до швидкої реакції, аби мінімізувати ці ризики вже зараз.

"Нас очікує після завершення війни зовсім інший рівень злочинності. Це жорстокість, застосування вогнепальної зброї. Ті всі звірства, які вчиняють росіяни на території України, на жаль, також будуть мати наслідки. Люди живуть під постійним стресом та внутрішнім викликом і це відбивається на оточуючих", — зазначив Цимбалюк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що західні країни створюють спецтрибунал для притягнення до відповідальності за злочини проти України. Однак судити Володимира Путіна зможуть тільки при одній умові.

Також ми повідомляли про те, що Володимир Зеленський закликав світ відреагувати на злочини росіян проти мирного населення України. За його словами, мовчання підбурює вчиняти нову агресію.