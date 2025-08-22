Видео
Главная Новости дня После концерта Коржа — Польша начала депортации украинцев

После концерта Коржа — Польша начала депортации украинцев

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 21:35
Польша начала депортации украинцев после концерта Макса Коржа
Полиция Польши. Иллюстративное фото: Reuters

В Варшаве правоохранители задержали нескольких украинцев за хулиганские действия, после чего в Польше начали их депортацию. Это произошло после концерта белорусского певца Макса Коржа.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Читайте также:

Польша начала депортации украинцев

Среди задержанных оказалась 18-летняя Ангелина, которая переехала в Польшу после начала полномасштабной войны. По ее словам, правоохранители забрали ее в шесть утра и сразу депортировали в Украину, одновременно запретив въезд в страны Шенгенской зоны на пять лет.

"Я никогда не представляла, что поход на концерт закончится для меня так драматично. За мной пришли в 6 часов утра. Мне даже не разрешили взять вещи. Меня забрали и депортировали в Украину. Также на пять лет запретили въезд в Шенгенскую зону", — рассказала девушка.

Ангелина рассказала, что во время выступления вместе с несколькими другими зрителями, поддавшись эмоциям, прыгнула с трибуны на поле. После этого ее сразу задержали и назначили штраф в размере 2 тысячи злотых.

Девушка призналась, что не понимает причин столь сурового наказания. По данным издания, сейчас Ангелина направляется в Днепр.

Напомним, что на Национальном стадионе в Варшаве 9 августа состоялся концерт белорусского рэпера Макса Коржа. Однако во время мероприятия возник скандал из-за того, что фанаты подняли флаг Украинской Повстанческой Армии.

Концерт закончился беспорядками и вмешательством полиции. Еще до мероприятия вспыхнула спонтанная фанатская вечеринка с громкой музыкой и хаосом. Во время самого концерта некоторые люди без билетов прорвались на трибуны, в толпе появились флаги ОУН-УПА, а вмешательство службы безопасности переросло в столкновения.

В результате задержали 109 человек, а 63 были вынуждены покинуть Польшу.

Затем стало известно, что против 57 украинцев начато производство. Их хотят депортировать с территории Польши..

Польша концерт полиция украинцы в Польше депортация
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
