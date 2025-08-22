Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Після концерту Коржа — Польща почала депортації українців

Після концерту Коржа — Польща почала депортації українців

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 21:35
Польща почала депортації українців після концерту Макса Коржа
Поліція Польщі. Ілюстративне фото: Reuters

У Варшаві правоохоронці затримали кількох українців за хуліганські дії, після чого в Польщі розпочали їхню депортацію. Це сталося після концерту білоруського співака Макса Коржа.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

Реклама
Читайте також:

Польща почала депортації українців

Серед затриманих опинилася 18-річна Ангеліна, яка переїхала до Польщі після початку повномасштабної війни. За її словами, правоохоронці забрали її о шостій ранку та одразу депортували в Україну, водночас заборонивши в’їзд до країн Шенгенської зони на п’ять років.

"Я ніколи не уявляла, що похід на концерт закінчиться для мене так драматично. За мною прийшли о 6 годині ранку. Мені навіть не дозволили взяти речі. Мене забрали і депортували в Україну. Також на п’ять років заборонили в’їзд до Шенгенської зони", — розповіла дівчина.

Ангеліна розповіла, що під час виступу разом з кількома іншими глядачами, піддавшись емоціям, стрибнула з трибуни на поле. Після цього її відразу затримали та призначили штраф у розмірі 2 тисячі злотих.

Дівчина зізналася, що не розуміє причин настільки суворого покарання. За даними видання, нині Ангеліна прямує до Дніпра.

Нагадаємо, що на Національному стадіоні у Варшаві 9 серпня відбувся концерт білоруського репера Макса Коржа. Однак під час заходу виник скандал через те, що фанати підняли прапор Української Повстанської Армії. 

Концерт закінчився заворушеннями та втручанням поліції. Ще до заходу спалахнула спонтанна фанатська вечірка з гучною музикою та хаосом. Під час самого концерту деякі люди без квитків прорвались на трибуни, у натовпі зʼявилися прапори ОУН-УПА, а втручання служби безпеки переросло у сутички.

У результаті затримали 109 людей, а 63 були змушені покинути Польщу.

Потім стало відомо, що проти 57 українців розпочато провадження. Їх хочуть депортувати з території Польщі.          

Польща концерт поліція українці в Польщі депортація
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації