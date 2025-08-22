Польща почала депортації українців після концерту Макса Коржа

Поліція Польщі. Ілюстративне фото: Reuters

У Варшаві правоохоронці затримали кількох українців за хуліганські дії, після чого в Польщі розпочали їхню депортацію. Це сталося після концерту білоруського співака Макса Коржа.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

Польща почала депортації українців

Серед затриманих опинилася 18-річна Ангеліна, яка переїхала до Польщі після початку повномасштабної війни. За її словами, правоохоронці забрали її о шостій ранку та одразу депортували в Україну, водночас заборонивши в’їзд до країн Шенгенської зони на п’ять років.

"Я ніколи не уявляла, що похід на концерт закінчиться для мене так драматично. За мною прийшли о 6 годині ранку. Мені навіть не дозволили взяти речі. Мене забрали і депортували в Україну. Також на п’ять років заборонили в’їзд до Шенгенської зони", — розповіла дівчина.

Ангеліна розповіла, що під час виступу разом з кількома іншими глядачами, піддавшись емоціям, стрибнула з трибуни на поле. Після цього її відразу затримали та призначили штраф у розмірі 2 тисячі злотих.

Дівчина зізналася, що не розуміє причин настільки суворого покарання. За даними видання, нині Ангеліна прямує до Дніпра.

Нагадаємо, що на Національному стадіоні у Варшаві 9 серпня відбувся концерт білоруського репера Макса Коржа. Однак під час заходу виник скандал через те, що фанати підняли прапор Української Повстанської Армії.

Концерт закінчився заворушеннями та втручанням поліції. Ще до заходу спалахнула спонтанна фанатська вечірка з гучною музикою та хаосом. Під час самого концерту деякі люди без квитків прорвались на трибуни, у натовпі зʼявилися прапори ОУН-УПА, а втручання служби безпеки переросло у сутички.

У результаті затримали 109 людей, а 63 були змушені покинути Польщу.

Потім стало відомо, що проти 57 українців розпочато провадження. Їх хочуть депортувати з території Польщі.