Главная Новости дня Пилот Masked с МиГ-29 ликвидировал две вражеские цели — видео

Пилот Masked с МиГ-29 ликвидировал две вражеские цели — видео

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 13:35
Пилот МиГ-29 уничтожил две вражеские цели — видео Воздушных сил
Пилот в истребителе. Фото иллюстративное: ВС ВСУ

Во время отражения очередного массированного российского ракетно-авиационного удара по Украине украинский военный летчик продемонстрировал высокое мастерство и уничтожил сразу две воздушные цели противника.

Видеозаписью работы пилота поделилась пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Пилоты ВС ВСУ отражали российскую атаку

Пилот истребителя МиГ-29 с позывным Masked обнаружил, отследил и обезвредил две вражеские воздушные цели в небе.

Действия пилота стали частью слаженной работы подразделений Воздушных сил, которые во взаимодействии с мобильными огневыми группами и силами ПВО обеспечивали прикрытие украинского неба.

Впрочем, некоторые цели уничтожить не удалось. В частности, под атакой оказались энергообъекты и газовые объекты. В Полтавской области остановилась добыча газа из-за взрывов.

А в Харьковской области погибло 13 тысяч свиней из-за российских атак на свинофермы.

Между тем в Сумской области есть пострадавшие в результате атаки, а также разрушения жилых домов. Аналитики заметили, что Россия значительно увеличила интенсивность атак по Украине.

обстрелы МиГ-29 истребитель Воздушные Силы ВСУ пилоты
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
