Главная Новости дня На Сумщине из-за обстрелов есть пострадавшие — среди них ребенок

На Сумщине из-за обстрелов есть пострадавшие — среди них ребенок

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 10:25
Российские обстрелы нанесли разрушения в пяти громадах Сумской области
Поврежденное домохозяйство в селе Андрияшевской громады. Фото: Сумская ОГА

Российская армия осуществила 35 обстрелов Сумской области, под удар попали 19 населенных пунктов. В пяти общинах Сумщины есть разрушения и раненые.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

Читайте также:

В Сумской области есть разрушения и раненые

В Эсманской поврежден частный дом, в Шосткинской — объект инфраструктуры. В Николаевской и Сумской громадах враг также попал по жилым домам. Наибольшие разрушения понесла Андрияшевская громада: там повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

В результате атаки в Андрияшевской громаде пострадали три человека, среди них 8-летний ребенок. Медики осмотрели девочку на месте, госпитализация ребенку не понадобилась. Также помощь была оказана двум женщинам, которые обратились к врачам из-за острой стрессовой реакции.

Напомним, в Сумах раздавались мощные взрывы ночью 2 октября. Также недавно Сумщину всколыхнула трагическая весть из-за гибели семьи от российского удара дроном. В доме погибла семья: отец, мать и двое их сыновей.

дети Сумская область обстрелы война в Украине ранение
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
