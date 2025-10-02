Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Взрыв в Сумах — что известно на данный момент

Взрыв в Сумах — что известно на данный момент

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 22:06
Взрыв в Сумах - детали выясняются
Взрыв в городе. Фото иллюстративное: NYT

В Сумах прогремели взрывы, которые напугали местных жителей. Известно, что инцидент произошел в четверг, вечером 2 сентября, и сейчас правоохранители и спасательные службы выясняют все обстоятельства.

Об этом сообщило Суспільне.

Реклама
Читайте также:

Что произошло в Сумах

По предварительной информации, в городе прогремел мощный взрыв, который был слышен в разных районах. На месте инцидента работают экстренные службы.

"Взрыв в Сумах", — отметили в "Суспільне Суми".

Сейчас проверяется информация о возможных повреждениях гражданской инфраструктуры. Правоохранители выясняют все детали инцидента, официальные комментарии ожидаются в ближайшее время. Горожан просят оставаться в укрытиях и доверять только официальным источникам.

Где огласили воздушную тревогу 2 октября

Взрыв в Сумах — что известно на данный момент - фото 1
Мапа повітряних тривог станом на 22:45, 2 жовтня 

По состоянию на 25:45, воздушная тревога продолжается на Сумщине, Харьковщине и Луганщине.

Напомним, что 1 октября около 18:15 в Сумах было слышно пролет вражеских БпЛА и взрывы, предварительно город атаковали ударными дронами.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 22 сентября в Сумах прогремел взрыв, о возможной атаке предупреждали военные.

взрыв Сумы Сумская область обстрелы атака
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации