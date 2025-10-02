Взрыв в Сумах - детали выясняются

Взрыв в городе. Фото иллюстративное: NYT

В Сумах прогремели взрывы, которые напугали местных жителей. Известно, что инцидент произошел в четверг, вечером 2 сентября, и сейчас правоохранители и спасательные службы выясняют все обстоятельства.

Об этом сообщило Суспільне.

Реклама

Читайте также:

Что произошло в Сумах

По предварительной информации, в городе прогремел мощный взрыв, который был слышен в разных районах. На месте инцидента работают экстренные службы.

"Взрыв в Сумах", — отметили в "Суспільне Суми".

Сейчас проверяется информация о возможных повреждениях гражданской инфраструктуры. Правоохранители выясняют все детали инцидента, официальные комментарии ожидаются в ближайшее время. Горожан просят оставаться в укрытиях и доверять только официальным источникам.

Где огласили воздушную тревогу 2 октября

Мапа повітряних тривог станом на 22:45, 2 жовтня

По состоянию на 25:45, воздушная тревога продолжается на Сумщине, Харьковщине и Луганщине.

Напомним, что 1 октября около 18:15 в Сумах было слышно пролет вражеских БпЛА и взрывы, предварительно город атаковали ударными дронами.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 22 сентября в Сумах прогремел взрыв, о возможной атаке предупреждали военные.