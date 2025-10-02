Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вибух у Сумах — що відомо на цей момент

Вибух у Сумах — що відомо на цей момент

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 22:06
Вибух у Сумах — деталі з’ясовуються
Вибух у місті. Фото ілюстративне: NYT

У Сумах пролунали вибухи, які налякали місцевих мешканців. Відомо, що інцидент стався у четвер, ввечері 2 вересня, і зараз правоохоронці та рятувальні служби з’ясовують усі обставини.

Про це повідомило Суспільне

Реклама
Читайте також:

Що сталося у Сумах

За попередньою інформацією, у місті пролунав потужний вибух, який було чутно в різних районах. На місці інциденту працюють екстрені служби.

"Вибух у Сумах", — зазначили у Суспільне Суми.

Наразі перевіряється інформація про можливі пошкодження цивільної інфраструктури. Правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту, офіційні коментарі очікуються найближчим часом. Містян просять залишатися в укриттях та довіряти лише офіційним джерелам.

Де оголосили повітряну тривогу 2 жовтня 

Вибух у Сумах — що відомо на цей момент - фото 1
Мапа повітряних тривог станом на 22:45, 2 жовтня 

Станом на 25:45 повітряна тривога триває на Сумщині, Харківщини та Луганщині.  

Нагадаємо, що 1 жовтня близько 18:15 у Сумах було чутно проліт ворожих БпЛА та вибухи, попередньо місто атакували ударними дронами.

Раніше ми також інформували, що в ніч проти 22 вересня у Сумах пролунав вибух, про можливу атаку попереджали військові.

вибух Суми Сумська область обстріли атака
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації