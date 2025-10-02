Вибух у Сумах — деталі з’ясовуються

Вибух у Сумах — що відомо на цей момент
У Сумах пролунали вибухи, які налякали місцевих мешканців. Відомо, що інцидент стався у четвер, ввечері 2 вересня, і зараз правоохоронці та рятувальні служби з’ясовують усі обставини.
Про це повідомило Суспільне.
Що сталося у Сумах
За попередньою інформацією, у місті пролунав потужний вибух, який було чутно в різних районах. На місці інциденту працюють екстрені служби.
"Вибух у Сумах", — зазначили у Суспільне Суми.
Наразі перевіряється інформація про можливі пошкодження цивільної інфраструктури. Правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту, офіційні коментарі очікуються найближчим часом. Містян просять залишатися в укриттях та довіряти лише офіційним джерелам.
Де оголосили повітряну тривогу 2 жовтня
Станом на 25:45 повітряна тривога триває на Сумщині, Харківщини та Луганщині.
Нагадаємо, що 1 жовтня близько 18:15 у Сумах було чутно проліт ворожих БпЛА та вибухи, попередньо місто атакували ударними дронами.
Раніше ми також інформували, що в ніч проти 22 вересня у Сумах пролунав вибух, про можливу атаку попереджали військові.
Читайте Новини.LIVE!