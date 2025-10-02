Вибух у Сумах — деталі з’ясовуються

Вибух у місті. Фото ілюстративне: NYT

У Сумах пролунали вибухи, які налякали місцевих мешканців. Відомо, що інцидент стався у четвер, ввечері 2 вересня, і зараз правоохоронці та рятувальні служби з’ясовують усі обставини.

Про це повідомило Суспільне.

Реклама

Читайте також:

Що сталося у Сумах

За попередньою інформацією, у місті пролунав потужний вибух, який було чутно в різних районах. На місці інциденту працюють екстрені служби.

"Вибух у Сумах", — зазначили у Суспільне Суми.

Наразі перевіряється інформація про можливі пошкодження цивільної інфраструктури. Правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту, офіційні коментарі очікуються найближчим часом. Містян просять залишатися в укриттях та довіряти лише офіційним джерелам.

Де оголосили повітряну тривогу 2 жовтня

Мапа повітряних тривог станом на 22:45, 2 жовтня

Станом на 25:45 повітряна тривога триває на Сумщині, Харківщини та Луганщині.

Нагадаємо, що 1 жовтня близько 18:15 у Сумах було чутно проліт ворожих БпЛА та вибухи, попередньо місто атакували ударними дронами.

Раніше ми також інформували, що в ніч проти 22 вересня у Сумах пролунав вибух, про можливу атаку попереджали військові.