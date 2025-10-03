Відео
Україна
Головна Новини дня На Сумщині внаслідок обстрілів є постраждалі — серед них дитина

На Сумщині внаслідок обстрілів є постраждалі — серед них дитина

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 10:25
Російські обстріли завдали руйнувань у п’яти громадах Сумської області
Пошкоджене домогосподарство у селі Андріяшівської громади. Фото: Сумська ОВА

Російська армія здійснила 35 обстрілів Сумської області, під удар потрапили 19 населених пунктів. В п'ятьох громадах Сумщини є руйнування та поранені.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. 

Читайте також:

В Сумській області є руйнування та поранені

В Есманській пошкоджено приватний будинок, у Шосткинській — об’єкт інфраструктури. У Миколаївській та Сумській громадах ворог також влучив по житлових будинках. Найбільших руйнувань зазнала Андріяшівська громада: там пошкоджено приватні оселі та господарчі споруди.

Внаслідок атаки в Андріяшівській громаді постраждали троє людей, серед них 8-річна дитина. Медики оглянули дівчинку на місці, госпіталізація дитині не знадобилася. Також допомога була надана двом жінкам, які звернулися до лікарів через гостру стресову реакцію.

Нагадаємо, в Сумах лунали потужні вибухи вночі 2 жовтня. Також нещодавно Сумщину сколихнула трагічна звістка через загибель сім'ї від російського удару дроном. В будинку загинула сім'я: батько, матір та двоє їх синів. 

діти Сумська область обстріли війна в Україні поранення
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
