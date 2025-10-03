Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Пілот Masked з МіГ-29 ліквідував дві ворожі цілі — відео

Пілот Masked з МіГ-29 ліквідував дві ворожі цілі — відео

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 13:35
Пілот МіГ-29 знищив дві ворожі цілі — відео Повітряних сил
Пілот у винищувачі. Фото ілюстративне: ПС ЗСУ

Під час відбиття чергового масованого російського ракетно-авіаційного удару по Україні український військовий льотчик продемонстрував високу майстерність і знищив одразу дві повітряні цілі противника.

Відеозаписом роботи пілота поділилася пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Пілоти ПС ЗСУ відбивали російську атаку

Пілот винищувача МіГ-29 з позивним Masked виявив, відслідкував та знешкодив дві ворожі повітряні цілі в небі. 

Дії пілота стали частиною злагодженої роботи підрозділів Повітряних сил, які у взаємодії з мобільними вогневими групами та силами ППО забезпечували прикриття українського неба.

Втім, деякі цілі знищити не вдалося. Зокрема, під атакою опинилися енергооб'єкти та газові об'єкти. В Полтавській області зупинився видобуток газу через вибухи.

А у Харківській області загинуло 13 тисяч свиней через російські атаки на свиноферми. 

Тим часом у Сумській області є постраждалі внаслідок атаки, а також руйнування житлових будинків. Аналітики помітили, що Росія значно збільшила інтенсивність атак по Україні.

обстріли МіГ-29 винищувач Повітряні Сили ЗСУ пілоти
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації