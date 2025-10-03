Пілот МіГ-29 знищив дві ворожі цілі — відео Повітряних сил

Пілот у винищувачі. Фото ілюстративне: ПС ЗСУ

Під час відбиття чергового масованого російського ракетно-авіаційного удару по Україні український військовий льотчик продемонстрував високу майстерність і знищив одразу дві повітряні цілі противника.

Відеозаписом роботи пілота поділилася пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Пілоти ПС ЗСУ відбивали російську атаку

Пілот винищувача МіГ-29 з позивним Masked виявив, відслідкував та знешкодив дві ворожі повітряні цілі в небі.

Дії пілота стали частиною злагодженої роботи підрозділів Повітряних сил, які у взаємодії з мобільними вогневими групами та силами ППО забезпечували прикриття українського неба.

Втім, деякі цілі знищити не вдалося. Зокрема, під атакою опинилися енергооб'єкти та газові об'єкти. В Полтавській області зупинився видобуток газу через вибухи.

А у Харківській області загинуло 13 тисяч свиней через російські атаки на свиноферми.

Тим часом у Сумській області є постраждалі внаслідок атаки, а також руйнування житлових будинків. Аналітики помітили, що Росія значно збільшила інтенсивність атак по Україні.