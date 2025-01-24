Встреча Трампа и Путина - Песков ответил, когда это может произойти

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский президент Владимир Путин не против встречи и переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Он добавил, что Кремль дополнительно проинформирует о готовности проведения встречи.

Об этом сообщают росСМИ.

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Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов к контакту с президентом США Дональдом Трампом

"Москва ждет сигналов и проинформирует о возможном разговоре своевременно", — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Заявление Дмитрия Пескова. Фото: скриншот

Кроме того, на брифинге Дмитрий Песков заявил, что Россия и США должны как можно быстрее провести переговоры.

"России и США необходимо как можно скорее возобновлять переговоры по контролю за вооружениями", — сообщил Песков.

Кроме того, спикер Путина добавил, что Россия якобы и ранее говорила о заинтересованности в диалоге в сфере контроля за вооружениями.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что хочет как можно быстрее встретиться с Владимиром Путиным и провести переговоры. Ранее он обратился неоднократно к президенту России и пригрозил более жесткими санкциями, если тот не согласится на прекращение войны в Украине.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что хочет возобновить диалог с лидером КНДР Ким Чен Ыном.