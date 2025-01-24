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Пєсков зробив заяву щодо потенційної зустрічі Трампа та Путіна

24 січня 2025 13:55
Анастасія Постоєнко - Редактор
Зустріч Трампа та Путіна — Пєсков відповів, коли це може статися
Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Російський президент Володимир Путін не проти зустрічі та переговорів з президентом США Дональдом Трампом. Він додав, шо Кремль додатково поінформує про готовність проведення зустрічі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий до контакту з президентом США Дональдом Трампом.

"Москва чекає сигналів і проінформує про можливу розмову своєчасно", — заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков.

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Заява Дмитра Пєскова. Фото: скриншот

Крім того, на брифінгу Дмитро Пєсков заявив, що Росія та США мають якнайшвидше провести переговори.

"Росії та США необхідно якомога швидше відновлювати переговори з контролю за озброєннями", — повідомив Пєсков.

Крім того, речник Путіна додав, що Росія нібито і раніше говорила про зацікавленість у діалозі у сфері контролю за озброєннями.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що хоче якнайшвидше зустрітися з Володимиром Путіним та провести переговори. Раніше він звернувся неодноразово до президента Росії та пригрозив жорсткішими санкціями, якщо той не погодиться на припинення війни в Україні. 

Крім того, Дональд Трамп заявив, що хоче поновити діалог з лідером КНДР Кім Чен Ином.

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