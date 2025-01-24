Зустріч Трампа та Путіна — Пєсков відповів, коли це може статися

Пєсков зробив заяву щодо потенційної зустрічі Трампа та Путіна
Російський президент Володимир Путін не проти зустрічі та переговорів з президентом США Дональдом Трампом. Він додав, шо Кремль додатково поінформує про готовність проведення зустрічі.
Про це повідомляють росЗМІ.
Коли відбудетсья зустріч Трампа та Путіна
Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий до контакту з президентом США Дональдом Трампом.
"Москва чекає сигналів і проінформує про можливу розмову своєчасно", — заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков.
Крім того, на брифінгу Дмитро Пєсков заявив, що Росія та США мають якнайшвидше провести переговори.
"Росії та США необхідно якомога швидше відновлювати переговори з контролю за озброєннями", — повідомив Пєсков.
Крім того, речник Путіна додав, що Росія нібито і раніше говорила про зацікавленість у діалозі у сфері контролю за озброєннями.
Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що хоче якнайшвидше зустрітися з Володимиром Путіним та провести переговори. Раніше він звернувся неодноразово до президента Росії та пригрозив жорсткішими санкціями, якщо той не погодиться на припинення війни в Україні.
Крім того, Дональд Трамп заявив, що хоче поновити діалог з лідером КНДР Кім Чен Ином.
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