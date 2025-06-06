Кислица рассказал, как вели себя члены делегации РФ на переговорах

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Фото: МИД

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал, как вела себя российская сторона на переговорах в Стамбуле. По его словам, представители СМИ России были наглыми и кричали.

Об этом он сказал в комментарии для главного редактора Новини.LIVE Елены Халик.

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"Там нет российских журналистов, это российские солдаты пропагандистской армии. Их манера, крики — просто визжали, когда к ним выходили представители украинской делегации", — отметил Кислица.

По его словам, это напоминало какую-то "стену зомби", в которой российские журналисты просто визжали, их ничего не интересовало кроме хайпа и осквернения атмосферы.

Поэтому представитель МИД считает, что это были солдаты армии пропаганды страны-агрессора. Кислица рассказал, что российская сторона вынуждена держать себя в руках несмотря на то, что некоторые члены повышают голос.

"Я им напоминал, чтобы они голос на нас не повышали, потому что мы не работаем и никогда не будем работать на московское правительство. Так что все будет хорошо в общем итоге, главное чтобы мы не промахнулись", — добавил он.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига сообщил, что РФ пока не предоставила никакого ответа на документ, в котором Украина изложила свое видение мирного урегулирования во время переговоров в Стамбуле.

А Президент Украины Владимир Зеленский считает, что продолжение встреч в Стамбуле на техническом уровне является бессмысленным, поскольку текущий состав делегации РФ не может принимать решения о прекращении войны.