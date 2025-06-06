Кислиця розповів, як поводилися члени делегації РФ на переговорах

Підвищували голос — Кислиця про поведінку делегації РФ у Стамбулі
Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповів, як поводилася російська сторона на переговорах у Стамбулі. За його словами, представники ЗМІ Росії були нахабними та кричали.
Про це він сказав у коментарі для головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік.
Поведінка росіян на переговорах
"Там немає російських журналістів, то російські солдати пропагандистської армії. Їхня манера, крики — просто верещали, коли до них виходили представники української делегації", — зазначив Кислиця.
За його словами, це нагадувало якусь "стіну зомбі", в якій російські журналісти просто верещали, їх нічого не цікавило окрім хайпу і паплюження атмосфери.
Тому представник МЗС вважає, що це були солдати армії пропаганди країни-агресора. Кислиця розповів, що російська сторона вимушена тримати себе в руках попри те, що деякі члени підвищують голос.
"Я їм нагадував, щоб вони голос на нас не підвищували, тому що ми не працюємо і ніколи не будемо працювати на московський уряд. Так що все буде добре у загальному підсумку, головне аби ми не схибили", — додав він.
Нагадаємо, голова МЗС Андрій Сибіга повідомив, що РФ поки не надала жодної відповіді на документ, в якому Україна виклала своє бачення мирного врегулювання під час переговорів у Стамбулі.
А Президент України Володимир Зеленський вважає, що продовження зустрічей у Стамбулі на технічному рівні є беззмістовним, оскільки поточний склад делегації РФ не може ухвалювати рішення щодо припинення війни.
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