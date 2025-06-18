Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Поддержка мира лидерами G7 — Зеленский отреагировал arrow

Поддержка мира лидерами G7 — Зеленский отреагировал

18 июня 2025 11:21
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский прокомментировал совместное заявление стран G7 после саммита в Канаде
Владимир Зеленский и лидеры стран G7. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 18 июня, заявил, что лидеры стран G7 поддержали усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира в Украине. Таким образом члены "Группы семи" согласились, что Россия должна подтвердить готовность к прекращению огня.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Прекращение огня в Украине

Так, лидеры стран признали, что Украина подтвердила готовность к безусловному прекращению огня и согласились, что Россия должна сделать то же самое.

G7 підтримали мирні ініціативи США та підтвердили єдність у питанні безпеки України
Встреча лидеров G7 и Владимира Зеленского. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
Зеленський під час зустрічі з лідерами G7 обговорює припинення вогню та санкції проти Росії
Встреча лидеров G7 и Владимира Зеленского. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

"G7 решительно настроены рассмотреть все варианты усиления давления на Россию, включая финансовые санкции", — говорится в сообщении.

Президент України провів переговори з Генсеком НАТО Марком Рютте та прем’єром Канади Марком Карні
Владимир Зеленский и Марк Карни, фото: Telegram/Владимир Зеленский

Кроме того, украинский лидер встретился с лидерами "Группы семи", а также Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили поддержку сильной и суверенной Украины, включая бюджетные решения по обороне и помощь в восстановлении и реконструкции.

null
Скриншот поста Зеленского

Напомним, правительство Канады обнародовало совместное заявление стран G7 после саммита 17 июня.

Также во время встречи с премьер-министром страны Марком Карни президент Украины поблагодарил за решение о введении нового пакета санкций против РФ.

Владимир Зеленский Канада G7 саммит война в Украине встреча
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации