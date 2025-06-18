Зеленский прокомментировал совместное заявление стран G7 после саммита в Канаде

Владимир Зеленский и лидеры стран G7. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 18 июня, заявил, что лидеры стран G7 поддержали усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира в Украине. Таким образом члены "Группы семи" согласились, что Россия должна подтвердить готовность к прекращению огня.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Так, лидеры стран признали, что Украина подтвердила готовность к безусловному прекращению огня и согласились, что Россия должна сделать то же самое.

Встреча лидеров G7 и Владимира Зеленского. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Встреча лидеров G7 и Владимира Зеленского. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

"G7 решительно настроены рассмотреть все варианты усиления давления на Россию, включая финансовые санкции", — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский и Марк Карни, фото: Telegram/Владимир Зеленский

Кроме того, украинский лидер встретился с лидерами "Группы семи", а также Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили поддержку сильной и суверенной Украины, включая бюджетные решения по обороне и помощь в восстановлении и реконструкции.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, правительство Канады обнародовало совместное заявление стран G7 после саммита 17 июня.

Также во время встречи с премьер-министром страны Марком Карни президент Украины поблагодарил за решение о введении нового пакета санкций против РФ.