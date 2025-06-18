Зеленський прокоментував спільну заяву країн G7 після саміту в Канаді

Володимир Зеленський та лідери країн G7. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у середу, 18 червня, заявив, що лідери країн G7 підтримали зусилля президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні. Таким чином члени "Групи Суми" погодилися, що Росія має підтвердити готовність до припинення вогню.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Так, лідери країн визнали, що Україна підтвердила готовність до безумовного припинення вогню і погодилися, що Росія має зробити те саме.

Зустріч лідерів G7 та Володимира Зеленського. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Зустріч лідерів G7 та Володимира Зеленського. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

"G7 рішуче налаштовані розглянути всі варіанти посилення тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями", — йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський та Марк Карні. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Крім того, український лідер зустрівся з лідерами "Групи Семи", а також Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили підтримку сильної та суверенної України, включно з бюджетними рішеннями щодо оборони та допомогою у відновленні та реконструкції.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, уряд Канади оприлюднив спільну заяву країн G7 після саміту 17 червня.

Також під час зустрічі з прем'єр-міністром країни Марком Карні президент України подякував за рішення щодо запровадження нового пакета санкцій проти так званого РФ.