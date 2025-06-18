G7 підтримує зусилля зі встановлення миру в Україні, — Карні

Лідери G7 готові вивчати варіанти тиску на РФ — заява
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні, який головував на саміті G7, заявив, що лідери країн підтримують зусилля президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні. За його словами, вони "налаштовані вивчати" всі варіанти посилення тиску на Росію.
Про це повідомили на сайті прем'єра Канади.
Тиск країн на Росію
"Лідери G7 висловили підтримку зусиллям президента Трампа, спрямованим на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні", — йдеться у заяві.
Так, країни визнали, що Україна взяла на себе зобов'язання стосовно безумовного припинення вогню, і вважають, що Росія має зробити те ж саме.
Лідери G7 налаштовані вивчати всі варіанти посилення тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями.
Під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та Генеральним секретарем ООН Марком Рютте вони обговорили підтримку суверенітету України, а також бюджетну підтримку оборони та відновлення і реконструкції.
Водночас видання Reuters писало, що лідери G7 не виступили зі спільною заявою через опір з боку США.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський проінформував щодо рішень після саміту G7 у Канаді.
Також український лідер провів зустріч з прем'єр-міністром Кіром Стармером щодо подальшої співпраці.
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