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Лідери G7 готові вивчати варіанти тиску на РФ — заява

18 червня 2025 08:22
Євгенія Брюховецька - редактор
G7 підтримує зусилля зі встановлення миру в Україні, — Карні
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні, який головував на саміті G7, заявив, що лідери країн підтримують зусилля президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні. За його словами, вони "налаштовані вивчати" всі варіанти посилення тиску на Росію.

Про це повідомили на сайті прем'єра Канади.

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"Лідери G7 висловили підтримку зусиллям президента Трампа, спрямованим на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні", — йдеться у заяві.

Так, країни визнали, що Україна взяла на себе зобов'язання стосовно безумовного припинення вогню, і вважають, що Росія має зробити те ж саме.

Лідери G7 налаштовані вивчати всі варіанти посилення тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями.

Під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та Генеральним секретарем ООН Марком Рютте вони обговорили підтримку суверенітету України, а також бюджетну підтримку оборони та відновлення і реконструкції.

Водночас видання Reuters писало, що лідери G7 не виступили зі спільною заявою через опір з боку США. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський проінформував щодо рішень після саміту G7 у Канаді.

Також український лідер провів зустріч з прем'єр-міністром Кіром Стармером щодо подальшої співпраці.

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