G7 підтримує зусилля зі встановлення миру в Україні, — Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні, який головував на саміті G7, заявив, що лідери країн підтримують зусилля президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні. За його словами, вони "налаштовані вивчати" всі варіанти посилення тиску на Росію.

Про це повідомили на сайті прем'єра Канади.

Реклама

Читайте також:

Тиск країн на Росію

"Лідери G7 висловили підтримку зусиллям президента Трампа, спрямованим на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні", — йдеться у заяві.

Так, країни визнали, що Україна взяла на себе зобов'язання стосовно безумовного припинення вогню, і вважають, що Росія має зробити те ж саме.

Лідери G7 налаштовані вивчати всі варіанти посилення тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями.

Під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та Генеральним секретарем ООН Марком Рютте вони обговорили підтримку суверенітету України, а також бюджетну підтримку оборони та відновлення і реконструкції.

Водночас видання Reuters писало, що лідери G7 не виступили зі спільною заявою через опір з боку США.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський проінформував щодо рішень після саміту G7 у Канаді.

Також український лідер провів зустріч з прем'єр-міністром Кіром Стармером щодо подальшої співпраці.