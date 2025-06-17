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Зеленський поговорив зі Стармером про подальші кроки співпраці

17 червня 2025 23:18
Карина Приходько - Редактор
G7 у Канаді — Зеленський поговорив зі Стармером
Кір Стармер та Володимир Зеленський під час зустрічі. Фото: ОПУ
Карина Приходько - Редактор

Президент України Володимир Зеленський 17 червня поговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером під час саміту G7 у Канаді. Лідери скоординували спільні позиції для досягнення тривалого миру.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

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Зустріч Зеленського і Стармера у Канаді

Зеленський розповів, що під час зустрічі зі Стармером обговорили, що для того, щоб примусити Росію припинити цю війну, потрібні скоординовані зі всіма країнами G7 санкції проти її енергетики, банківського сектору, тіньового флоту та військово-промислового комплексу.

"Окрім цього, нашим пріоритетом є посилення протиповітряної оборони – системи ППО й ракети до них. Це підтверджується постійними масованими російськими атаками, які, на жаль, забирають життя українців", — наголосив український президент. 

Він також подякував Стармеру та народу Великої Британії за постійну підтримку України в прагненні якнайшвидшого та справедливого завершення війни.

Нагадаємо, раніше Зеленський також зустрівся з прем’єром Канади Марком Карні. Українська сторона поінформувала про чергову масовану ракетно-дронову атаку Російської Федерації, здійснену в ніч проти 17 червня.

Крім того, планувалася зустріч президента України з лідером США Дональдом Трампом, але другий екстрено покинув саміт G7. 

Володимир Зеленський Канада G7 Кір Стармер
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