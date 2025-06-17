G7 в Канаде — Зеленский поговорил со Стармером

Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня поговорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером во время саммита G7 в Канаде. Лидеры скоординировали общие позиции для достижения длительного мира.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

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Зеленский рассказал, что во время встречи со Стармером обсудили, что для того, чтобы заставить Россию прекратить эту войну, нужны скоординированные со всеми странами G7 санкции против ее энергетики, банковского сектора, теневого флота и военно-промышленного комплекса.

"Кроме этого, нашим приоритетом является усиление противовоздушной обороны — системы ПВО и ракеты к ним. Это подтверждается постоянными массированными российскими атаками, которые, к сожалению, уносят жизни украинцев", — подчеркнул украинский президент.

Он также поблагодарил Стармера и народ Великобритании за постоянную поддержку Украины в стремлении скорейшего и справедливого завершения войны.

Напомним, ранее Зеленский также встретился с премьером Канады Марком Карни. Украинская сторона проинформировала об очередной массированной ракетно-дроновой атаке Российской Федерации, осуществленной в ночь на 17 июня.

Кроме того, планировалась встреча президента Украины с лидером США Дональдом Трампом, но второй экстренно покинул саммит G7.