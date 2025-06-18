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Лидеры G7 готовы изучать варианты давления на РФ — заявление

18 июня 2025 08:22
Евгения Брюховецкая - редактор
G7 поддерживает усилия по установлению мира в Украине, - Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Премьер-министр Канады Марк Карни, который председательствовал на саммите G7, заявил, что лидеры стран поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира в Украине. По его словам, они "настроены изучать" все варианты усиления давления на Россию.

Об этом сообщили на сайте премьера Канады.

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"Лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента Трампа, направленным на достижение справедливого и прочного мира в Украине", — говорится в заявлении.

Так, страны признали, что Украина взяла на себя обязательства по безусловному прекращению огня, и считают, что Россия должна сделать то же самое.

Лидеры G7 настроены изучать все варианты усиления давления на Россию, включая финансовые санкции.

Во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Генеральным секретарем ООН Марком Рютте они обсудили поддержку суверенитета Украины, а также бюджетную поддержку обороны и восстановления и реконструкции.

В то же время издание Reuters писало, что лидеры G7 не выступили с совместным заявлением из-за сопротивления со стороны США.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о решениях после саммита G7 в Канаде.

Также украинский лидер провел встречу с премьер-министром Киром Стармером относительно дальнейшего сотрудничества.

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