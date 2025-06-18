G7 поддерживает усилия по установлению мира в Украине, - Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни. Фото: Reuters

Премьер-министр Канады Марк Карни, который председательствовал на саммите G7, заявил, что лидеры стран поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира в Украине. По его словам, они "настроены изучать" все варианты усиления давления на Россию.

Об этом сообщили на сайте премьера Канады.

Реклама

Читайте также:

Давление стран на Россию

"Лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента Трампа, направленным на достижение справедливого и прочного мира в Украине", — говорится в заявлении.

Так, страны признали, что Украина взяла на себя обязательства по безусловному прекращению огня, и считают, что Россия должна сделать то же самое.

Лидеры G7 настроены изучать все варианты усиления давления на Россию, включая финансовые санкции.

Во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Генеральным секретарем ООН Марком Рютте они обсудили поддержку суверенитета Украины, а также бюджетную поддержку обороны и восстановления и реконструкции.

В то же время издание Reuters писало, что лидеры G7 не выступили с совместным заявлением из-за сопротивления со стороны США.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о решениях после саммита G7 в Канаде.

Также украинский лидер провел встречу с премьер-министром Киром Стармером относительно дальнейшего сотрудничества.