G7 поддерживает усилия по установлению мира в Украине, - Карни

Лидеры G7 готовы изучать варианты давления на РФ — заявление
Премьер-министр Канады Марк Карни, который председательствовал на саммите G7, заявил, что лидеры стран поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира в Украине. По его словам, они "настроены изучать" все варианты усиления давления на Россию.
Об этом сообщили на сайте премьера Канады.
Давление стран на Россию
"Лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента Трампа, направленным на достижение справедливого и прочного мира в Украине", — говорится в заявлении.
Так, страны признали, что Украина взяла на себя обязательства по безусловному прекращению огня, и считают, что Россия должна сделать то же самое.
Лидеры G7 настроены изучать все варианты усиления давления на Россию, включая финансовые санкции.
Во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Генеральным секретарем ООН Марком Рютте они обсудили поддержку суверенитета Украины, а также бюджетную поддержку обороны и восстановления и реконструкции.
В то же время издание Reuters писало, что лидеры G7 не выступили с совместным заявлением из-за сопротивления со стороны США.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о решениях после саммита G7 в Канаде.
Также украинский лидер провел встречу с премьер-министром Киром Стармером относительно дальнейшего сотрудничества.
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