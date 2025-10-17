Подрыв Северных потоков — в Польше сделали заявление о подозреваемом

Подозреваемый украинец в подрыве Северных потоков. Фото: REUTERS

Польский суд 17 октября отказался выдавать Германии украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков". Причины этого решения пока неизвестны.

Подрыв "Северных потоков"

Польский суд в пятницу принял решение не выдавать украинского подозреваемого, которого разыскивает Германия в связи со взрывами на газопроводе "Северный поток" в 2022 году, и приказал немедленно освободить его из-под стражи.

"Лицо, которое преследуют, если оно было преступником, имеет право на функциональный иммунитет, который распространяется на деяния, совершенные в связи с его деятельностью на благо Украинского государства", — заявил судья Дариуш Любовский в своем приговоре, который признал немецкое заявление неприемлемым.

В то же время премьер Польши Дональд Туск заявил, что считает справедливым решение суда. По его словам, дело закрыто.

Польский суд отказал в экстрадиции в Германию гражданина Украины, подозреваемого во взрыве "Северного потока-2", и освободил его из-под стражи. И правильно сделал. Дело закрыто. - Дональд Туск (@donaldtusk) 17 октября 2025 г.

"Подозреваемого не должны задерживать польские службы. У нас есть дипломатическая проблема. Мы поставили себя в очень неудобную ситуацию, когда нам приходится решать, открыто ли нарушать европейские правила во имя высших интересов или экстрадировать его и действовать против интересов Польши. Наша государственная причина — не экстрадировать его, поскольку это лишь рискует нарушением международного права", — заявил депутат Европарламента от Польши Михал Дворчик.

Напомним, 1 октября суд в Варшаве арестовал украинца по делу о "Северном потоке". Он будет оставаться под стражей, пока продолжается процедура рассмотрения дела.

Уже 6 октября суд продлил срок содержания под стражей украинского водолаза. Он будет оставаться заключенным еще 40 дней.