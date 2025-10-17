Відео
Україна
Новини
Підрив Північних потоків — чи видаватиме Польща підозрюваного

Підрив Північних потоків — чи видаватиме Польща підозрюваного

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 17:45
Оновлено: 18:21
Підрив Північних потоків — у Польщі зробили заяву про підозрюваного
Підозрюваний українець у підриві Північних потоків. Фото: REUTERS

Польський суд 17 жовтня відмовився видавати Німеччині українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків". Причини цього рішення наразі невідомі.

Про це пише Reuters

Читайте також:

Підрив "Північних потоків" 

Польський суд у п’ятницю ухвалив рішення не видавати українського підозрюваного, якого розшукує Німеччина у зв’язку з вибухами на газопроводі "Північний потік" у 2022 році, та наказав негайно звільнити його з-під варти.

"Особа, яку переслідують, якщо вона була злочинцем, має право на функціональний імунітет, який поширюється на діяння, вчинене у зв'язку з її діяльністю на благо Української держави", — заявив суддя Даріуш Любовський у своєму вироку, який визнав німецьку заяву неприйнятною.

Водночас прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що вважає справедливим рішення суду. За його словами, справу закрито. 

"Підозрюваного не повинні затримувати польські служби. У нас є дипломатична проблема. Ми поставили себе в дуже незручну ситуацію, коли нам доводиться вирішувати, чи відкрито порушувати європейські правила в ім'я вищих інтересів, чи екстрадувати його та діяти проти інтересів Польщі. Наша державна причина — не екстрадувати його, оскільки це лише ризикує порушенням міжнародного права", — заявив  депутат Європарламенту від Польщі Міхал Дворчик. 

Нагадаємо, 1 жовтня суд у Варшаві заарештував українця у справі про "Північний потік". Він залишатиметься під вартою, доки триває процедура розгляду справи.

Вже 6 жовтня суд продовжив термін утримання під вартою українського водолаза. Він залишатиметься ув'язненим ще 40 днів. 

Північний потік – 2 Польща Німеччина суд підозра
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
