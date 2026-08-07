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Главная Новости дня Пятидневная война в Грузии: 18 лет назад РФ опробовала сценарий, который повторила в Украине

Пятидневная война в Грузии: 18 лет назад РФ опробовала сценарий, который повторила в Украине

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 07:15
Россия напала на Грузию 18 лет назад: причины, ход событий и последствия
Война в Грузии, 2008 год. Фото: УНІАН

В ночь на 8 августа 2008 года Россия начала полномасштабное вторжение в Грузию под предлогом "защиты" населения Южной Осетии. Пятидневная война стала первым открытым военным наступлением Кремля против соседнего государства после распада СССР и продемонстрировала тактику, которую Москва впоследствии применила в Украине. Спустя 18 лет эти события считаются одним из ключевых сигналов об изменении ситуации с безопасностью в Европе.

Новини.LIVE рассказывают, как началось вторжение России, чем завершилась пятидневная война и почему её называют предвестником агрессии против Украины.

Российско-грузинская война: как началась агрессия Кремля 18 лет назад

В конце июля — начале августа 2008 года ситуация вокруг Южной Осетии резко обострилась. Происходили взаимные обстрелы между грузинскими силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами.

карта Грузії
Карта Грузии с оккупированными территориями. Фото иллюстративное: "Милитарный"

В ночь на 8 августа Грузия начала операцию по установлению контроля над Цхинвали. Почти сразу Россия ввела регулярные войска, объяснив это необходимостью "защитить миротворцев" и местное население.

Военные действия быстро вышли за пределы Южной Осетии. Российская армия продвинулась вглубь территории Грузии, нанося удары по военным и гражданским объектам.

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Российские военные перекрывают дорогу в Грузии. Фото: AP

Боевые действия продолжались до 12 августа. За это время российские войска оккупировали ряд грузинских городов, в частности Гори, а также открыли второй фронт через Абхазию.

Дальнейшую эскалацию конфликта удалось сдержать благодаря активному вмешательству международных партнеров. Решающую роль в переговорах сыграл тогдашний президент Франции Николя Саркози, который в качестве председателя Европейского Союза совершил срочный визит в Москву.

Уже 12 августа стороны согласовали прекращение огня, однако, несмотря на договоренности, российские войска еще несколько дней не покидали территорию Грузии, продолжая оккупацию отдельных районов и совершая акты мародерства.

По данным грузинской стороны, погибли более 400 человек, среди которых были военные и гражданские. Десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. После прекращения активной фазы войны Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, хотя большинство стран мира продолжают считать эти территории частью Грузии.

Почему эта война стала предвестником агрессии РФ против Украины

Многие эксперты называют войну 2008 года "репетицией" будущих действий Кремля. Именно тогда Россия впервые применила сценарий, который впоследствии повторился:

  • заявления о "защите" русскоязычного населения;
  • массированное использование пропаганды;
  • быстрое введение регулярной армии;
  • последующее признание оккупированных территорий "независимыми".

Через шесть лет Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе, а в 2022 году осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

По окончании войны международное сообщество осудило действия России, однако масштабных экономических санкций тогда введено не было.

Сегодня российско-грузинская война рассматривается как важный этап современной европейской истории и одно из событий, предшествовавших нынешней войне России против Украины.

Как писали Новини.LIVE, пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала грузинские власти за заявления относительно Украины и так называемого "второго фронта". Она подчеркнула, что такая риторика не соответствует настроениям грузинского общества и наносит ущерб международному имиджу страны. Зурабишвили также заявила, что Грузия должна оставаться солидарной с Украиной.

4 августа 2026 года стало известно, что единственный нефтеперерабатывающий завод Грузии решил отказаться от российской нефти и перейти на сырье из других стран. Такое решение компания объяснила стремлением избежать санкций и сохранить доступ к европейскому рынку. В дальнейшем предприятие планирует перерабатывать нефть нероссийского происхождения.

Грузия Россия
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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