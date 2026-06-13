Зурабишвили раскритиковала власти Грузии за риторику в отношении Украины

Саломе Зурабишвили. Фото: BBC

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что в настоящее время отношения между правительством Грузии и Украиной остаются неясными. Кроме того, позиция Тбилиси в отношении Киева ранее повторяла нарративы России.

Об этом Саломе Зурабишвили сказала в интервью журналисту Новини.LIVE Дмитрию Васильеву.

Отношения между Украиной и Грузией

"Если говорить о народах Грузии и Украины, то эти отношения насчитывают много лет и веков. Мы прошли очень похожий путь. И особенно нас сблизило наше противостояние России в разные времена", — отметила Зурабишвили.

По ее словам, солидарность грузинского народа очень очевидна. В частности, на улицах Тбилиси можно увидеть много украинских флагов на стенах и флагах. Кроме того, граждане Грузии воюют вместе с украинцами.

"Сейчас, если говорить об отношениях между де-факто правительством Грузии и украинским правительством, то очень трудно понять, что происходит. Помимо того факта, что лидеры Грузии очень долго не поддерживали Украину, не говоря уже о том, что они повторяли ту же критику, если не оскорбления, которые россияне высказывают в адрес вашего лидера. Они занимали в точности российскую позицию в отношении Украины", — рассказала пятый президент Грузии.

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Она говорит, что представители "Грузинской мечты" повторяют российские нарративы, избегают критики Москвы и вместо этого критикуют ЕС и США. По ее словам, такая позиция непонятна и противоречит ожиданиям грузинского общества.

Говоря о контактах между Киевом и Тбилиси, Зурабишвили упомянула встречу президента Украины с грузинским премьер-министром и подчеркнула, что любые изменения в тональности двусторонних отношений являются неожиданными и требуют объяснений.

Зурабишвили подчеркнула, что когда Украина и Грузия выиграют войну, между странами будут прекрасные отношения, поскольку у них есть общее прошлое и будущее.

Она также говорит, что нынешний характер сотрудничества в значительной степени определяется условиями войны. По ее словам, борьба Украины имеет значение не только для самого государства, но и для будущей безопасности Европы и Грузии.

Зурабишвили говорит, что у Грузии очень ограниченные возможности для помощи Украине, кроме того, что уже существует. Речь идет о солидарности общества и участии грузинских добровольцев в войне.

Как писали Новини.LIVE, Зурабишвили стала первой женщиной-президентом Грузии. Она рассказала, что ее полномочия были очень ограниченными. В частности, препятствия чинила партия «Грузинская мечта».

Также Зурабишвили отметила, что протесты в Грузии продолжаются более полутора лет, несмотря на усиление давления со стороны властей. За это время был принят ряд законодательных изменений, затруднивших проведение акций, а часть участников движения была оштрафована, уволена или заключена в тюрьму.