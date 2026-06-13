Зурабішвілі розкритикувала владу Грузії за риторику щодо України

Саломе Зурабішвілі. Фото: BBC

П'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі зазначила, що наразі відносини між урядом Грузії та Україною незрозумілі. Крім того, позиція Тбілісі стосовно Києва раніше повторювала наративи росіян.

Про це Саломе Зурабішвілі сказала в інтервʼю журналісту Новини.LIVE Дмитру Васильєву.

Відносини між Україною та Грузією

"Якщо говорити про народи Грузії та України, то ці відносини налічують багато років і століть. Ми пройшли дуже схожий шлях. І особливо нас зблизило наше протистояння Росії в різні часи", — зазначила Зурабішвілі.

За її словами, солідарність грузинського народу дуже очевидна. Зокрема, на вулицях Тбілісі можна побачити багато українських прапорів на стінах і віках. Крім того, громадяни Грузії воюють разом з українцями.

"Тепер, якщо говорити про відносини між де-факто урядом Грузії та українським урядом, то дуже важко зрозуміти, що відбувається. Окрім того факту, що лідери Грузії дуже довго не підтримували Україну, не кажучи вже про те, що вони повторювали ту саму критику, якщо не образи, які росіяни висловлюють на адресу вашого лідера. Вони займали точнісінько російську позицію щодо України", — розповіла пʼята президентка Грузії.

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Вона каже, що представники "Грузинської мрії" повторюють російські наративи, уникають критики Москви та натомість критикують ЄС і США. За її словами, така позиція є незрозумілою та суперечить очікуванням грузинського суспільства.

Говорячи про контакти між Києвом і Тбілісі, Зурабішвілі згадала зустріч президента України з грузинським прем’єр-міністром і наголосила, що будь-які зміни в тональності двосторонніх відносин є несподіваними та потребують пояснень.

Зурабішвілі наголосила, що коли Україна та Грузія виграють війну, то між країнами будуть чудові відносини, оскільки є спільне минуле та майбутнє.

Вона також каже, що нинішній характер співпраці значною мірою формується умовами війни. За її словами, боротьба України має значення не лише для самої держави, а й для майбутньої безпеки Європи та Грузії.

Зурабішвілі каже, що Грузія має дуже обмежені можливості для допомоги Україні, окрім того, що вже існує. Йдеться про солідарність суспільства та участь грузинських добровольців у війні.

Як писали Новини.LIVE, Зурабішвілі стала першою жінкою-президенткою Грузії. Вона розповіла, що її повноваження були дуже обмеженими. Зокрема, перешкоди чинила партія "Грузинська мрія".

Також Зурабішвілі зазначила, що протести у Грузії тривають понад півтора року, попри посилення тиску з боку влади. За цей час ухвалили низку законодавчих змін, що ускладнили проведення акцій, а частину учасників руху оштрафували, звільнили або ув’язнили.