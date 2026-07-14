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Главная Новости дня Новая тактика по Крыму: командующий СБС объяснил, почему не атакуют Крымский мост

Новая тактика по Крыму: командующий СБС объяснил, почему не атакуют Крымский мост

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 09:27
Мадяр объяснил, почему Украина не атакует Крымский мост
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди. Фото: Мадяр/Facebook

Украина изменила тактику в отношении временно оккупированного Крыма, сосредоточившись на изоляции российской группировки. Вместо ударов по Крымскому мосту Силы обороны наносят удары по логистическим маршрутам, по которым РФ снабжает свои войска на полуострове. По словам командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди, это должно сделать невозможным дальнейшее удержание Крыма без масштабной наземной операции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на фрагмент интервью командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди британскому журналисту Кейлану Робертсону.

Почему Украина не атакует Крымский мост

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что украинские военные сознательно не наносят удары по Крымскому мосту. По его словам, в настоящее время основной акцент сделан на уничтожении логистики, обеспечивающей российскую группировку на оккупированном полуострове.

Бровди отметил, что в результате таких действий Россия уже сталкивается с проблемами со снабжением Крыма топливом.

"Топлива в Крыму нет, и я хочу вам сказать, что его там не будет", — заявил он.

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Объясняя, почему украинские силы пока не атакуют Крымский мост, командующий ответил:

"Мы не трогаем Крымский мост, если вы не заметили. Пусть у******* через него. Вот все эти миллионы пусть через тот мостик п******* без остановки в свою Россию".

Как Украина изолирует оккупированный Крым

По словам командующего, украинские силы сосредотачивают удары на маршрутах, по которым Россия поставляет в Крым топливо, боеприпасы, военную технику и перебрасывает личный состав. Именно эти логистические пути используются для обеспечения российской группировки, ведения боевых действий на юге Украины и нанесения ударов по украинским городам.

Бровди подчеркнул, что Украина впервые реализует стратегию, которая позволяет фактически изолировать оккупированный полуостров без проведения масштабной сухопутной операции и без потерь среди украинских военнослужащих.

"Мы создаем условия, при которых их пребывание там становится невозможным, не жертвуя ни одной жизнью украинского военнослужащего. Мы делаем это исключительно дистанционно", — пояснил он.

Отдельно командующий сообщил, что украинские силы и в дальнейшем будут атаковать российские танкеры, обеспечивающие поставки топлива в Крым.

По словам Бровди, только за три суток было поражено 21 танкер, и такие операции будут продолжаться и в дальнейшем.

Новини.LIVE сообщали, что 6 июля 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и логистических объектов России и оккупированного Крыма. В частности, под удар попали два нефтеперерабатывающих завода, терминал нефтепродуктов в Керчи, пункт дислокации российской ракетной бригады, а также другие военные объекты.

Новини.LIVE также сообщали, что Силы обороны Украины в ночь на 5 июля нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов, в частности по аэродрому "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму. Также под удар попали три склада боеприпасов и два автомобильных моста, которые РФ использовала для военной логистики.

Крым Крымский мост Силы беспилотных систем ВСУ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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