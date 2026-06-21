Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что Россия до последнего будет держаться за Крым

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди. Фото: Мадяр/Facebook

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что Россия будет удерживать оккупированный Крым до последнего. Он подчеркнул, что полуостров имеет ключевое идеологическое и военное значение для Кремля. В то же время, по его словам, действия Сил обороны Украины уже постепенно меняют ситуацию на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Роберта Бровди в воскресенье, 21 июня.

"Мадяр" о важности Крыма для Путина

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди прокомментировал роль оккупированного Крыма для России и возможные последствия украинских ударов по полуострову. Он подчеркнул, что Кремль рассматривает Крым как один из главных символов своей войны против Украины и не откажется от него даже в сложных условиях.

Объясняя позицию российского руководства, он отметил:

"Москва и бункерный дед до последнего будут держаться за Крым, как за главный трофей войны, даже в режиме "остров". Конечно, это же столп идеологии величия и куча плюшек, типа плюс "внутренний азовский водоем РФ" и т.д."

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В то же время "Мадяр" подчеркнул, что использование Крыма в качестве плацдарма для атак на Украину уже утратило военную эффективность. Он описал это как процесс системного истощения оккупированной территории, который осуществляется действиями украинских сил.

Раскрывая, по его мнению, последствия такой стратегии, командующий добавил:

"Далее действует рецепт борща от Волелюбной Украинской Птицы: полный ПВОпад, пробивание остатков флота, остановка теневой экономики, ТОТАЛЬНОЕ ресурсное и логистическое истощение, туристический дефолт, энергетическая пустыня, транспортный локдаун и т. д…"

Он также заявил, что украинские силы уже фактически присутствуют на оккупированной территории в рамках своих операций. По его словам, в Крыму фиксируются перебои с логистикой, безопасностью и стабильностью из-за действий Сил обороны.

В заключение "Мадяр" призвал местных жителей держаться как можно дальше от военных объектов и отметил, что удары продолжаются. Он также добавил, что Крым может стать "точкой психологического перелома" для российской системы, подчеркнув, что любые диктатуры в конечном итоге рушатся внезапно.

Скриншот сообщения "Мадяра"/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что во временно оккупированном Крыму на АЗС полностью приостановили продажу бензина для гражданского транспорта.

Топливо больше не отпускают ни за наличные, ни за безналичные способы оплаты, включая талоны и QR-коды.

Новини.LIVE также писали, что в ночь на 21 июня 2026 года украинские защитники нанесли удары по военной логистике и ПВО РФ, сосредоточив атаки в оккупированном Крыму. По словам Владимира Зеленского, в Крыму были поражены объекты возле Крымского моста, в частности нефтебаза в Керчи. Также уничтожены радиолокационные станции и комплексы ПВО противника на территории полуострова.