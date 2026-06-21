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Главная Новости дня Крым остался без бензина: АЗС приостановили продажу топлива

Крым остался без бензина: АЗС приостановили продажу топлива

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 11:09
В Крыму полностью приостановили продажу топлива на АЗС — что известно
АЗС в Крыму. Фото: Forpost

На автозаправочных станциях во временно оккупированном Крыму полностью прекратили продажу топлива. Ограничения действуют как для наличных, так и для безналичных расчетов.

Об этом заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, передает Новини.LIVE.

Топливо не продают ни за наличные, ни за талоны

По словам Аксенова, на АЗС полуострова больше не отпускают бензин ни за наличные, ни по талонам, QR-кодам или любым другим способам оплаты. Также приостановлена продажа топлива юридическим лицам.

Фактически, по новым правилам топливо осталось доступным только для транспорта государственных служб. Это означает, что гражданские автомобили пока не могут заправиться на АЗС.

Новини.LIVE сообщали, что на временно оккупированном Крымском полуострове количество людей, выезжающих из региона, значительно превышает поток туристов, прибывающих на отдых. В июле эта тенденция может еще больше усилиться.

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Новини.LIVE сообщали, что перекрытие логистических путей российской армии может стать одним из первых шагов к освобождению временно оккупированных территорий Украины. В частности, затруднение поставок боеприпасов, топлива и продовольствия напрямую влияет на боеспособность войск РФ и затрудняет их удержание захваченных территорий.

Крым бензин АЗС
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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