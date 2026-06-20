Удары по Крыму — поток беглецов с полуострова превышает количество туристов

Туристов почти нет: из Крыма уезжает больше людей, чем приезжает
На временно оккупированном Крыме поток людей, покидающих регион, значительно превышает количество тех, кто приезжает на отдых. В июле эта тенденция может только усилиться.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире Ранок.LIVE.
В Крыму фиксируется рекордный отток населения
Андрющенко рассказал, что главным ударом для оккупационных властей стал фактически сорванный курортный сезон. Несмотря на начало лета, на Крымском мосту в основном фиксируются очереди на выезд с полуострова.
"На Крымском мосту наблюдаются очереди на проезд, особенно это актуально с точки зрения начала летнего сезона. И впервые за период полномасштабного вторжения мы фиксируем, что нет очередей на въезд в Крым, учитывая середину июня", — сказал эксперт.
В то же время он добавил, что продовольственного коллапса на полуострове пока не наблюдается. Несмотря на логистические трудности и попытки крупных торговых сетей вводить отдельные ограничения на продажу товаров, полки магазинов остаются заполненными.
По оценке руководителя Центра изучения оккупации, среди населения преобладают тревожные настроения, однако признаков массовой паники пока нет.
Эксперт прогнозирует, что в июле ситуация на полуострове может стать еще сложнее, а отток населения продолжит расти на фоне проблем с безопасностью и экономических трудностей.
Как писали Новини.LIVE, Михаил Федоров анонсировал новые операции Украины в Крыму. По его словам, происходит изоляция полуострова с помощью дронов.
Также мы сообщали, что 13 июня дроны СБС нанесли удар по "Крымскому титану". Предприятие производит продукцию, используемую в интересах российского военно-промышленного комплекса.