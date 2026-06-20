Удары по Крыму — поток беглецов с полуострова превышает количество туристов

Взрывы в Крыму. Фото: кадр из видео

На временно оккупированном Крыме поток людей, покидающих регион, значительно превышает количество тех, кто приезжает на отдых. В июле эта тенденция может только усилиться.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире Ранок.LIVE.

В Крыму фиксируется рекордный отток населения

Андрющенко рассказал, что главным ударом для оккупационных властей стал фактически сорванный курортный сезон. Несмотря на начало лета, на Крымском мосту в основном фиксируются очереди на выезд с полуострова.

"На Крымском мосту наблюдаются очереди на проезд, особенно это актуально с точки зрения начала летнего сезона. И впервые за период полномасштабного вторжения мы фиксируем, что нет очередей на въезд в Крым, учитывая середину июня", — сказал эксперт.

В то же время он добавил, что продовольственного коллапса на полуострове пока не наблюдается. Несмотря на логистические трудности и попытки крупных торговых сетей вводить отдельные ограничения на продажу товаров, полки магазинов остаются заполненными.

Читайте также:

По оценке руководителя Центра изучения оккупации, среди населения преобладают тревожные настроения, однако признаков массовой паники пока нет.

Эксперт прогнозирует, что в июле ситуация на полуострове может стать еще сложнее, а отток населения продолжит расти на фоне проблем с безопасностью и экономических трудностей.

Как писали Новини.LIVE, Михаил Федоров анонсировал новые операции Украины в Крыму. По его словам, происходит изоляция полуострова с помощью дронов.

Также мы сообщали, что 13 июня дроны СБС нанесли удар по "Крымскому титану". Предприятие производит продукцию, используемую в интересах российского военно-промышленного комплекса.