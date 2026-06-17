Федоров: дроны изолируют Крым, поэтому полуостров может превратиться в остров

Михаил Федоров. Фото: кадр из видео

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинские дроны изолируют Крым. По его словам, в ближайшее время он может превратиться в остров.

Об этом Михаил Федоров сообщил в интервью PRESSING, передает Новини.LIVE.

Временно оккупированный Крым

"По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров", — подчеркнул Федоров.

Он говорит, что это может привести к весьма неожиданным последствиям для российских оккупантов. Больше министр не раскрывал подробностей.

Кроме того, журналист спросил у Федорова, будет ли в Крыму «весело».

Читайте также:

"Будет пи***ц", — ответил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Силы беспилотных систем, в ночь на 13 июня подразделения СБС совершили атаку на предприятие "Крымский титан" во временно оккупированном Армянске. Это производство поставляет продукцию, используемую в российском ВПК.

Кроме того, недавно логистические маршруты российских оккупантов на юге оказались под обстрелом. В частности, серьезно повреждены мосты в направлении Чонгара.