Федоров: дрони ізолюють Крим, тому півострів може стати островом

Дрони ізолюють Крим: Федоров анонсував нові операції України
Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українські дрони ізолюють Крим. За його словами, найближчим часом він може перетворитися на острів.
Про це Михайло Федоров повідомив в інтервʼю PRESSING, передає Новини.LIVE.
Тимчасово окупований Крим
"По суті відбувається ізоляція Криму дронами. І в найближчий час, має такий вигляд, що Крим перетвориться в острів", — наголосив Федоров.
Він каже, що це може призвести до дуже несподіваних наслідків для російських окупантів. Більше міністр не розкривав деталей.
Крім того, журналіст запитав у Федорова, чи буде в Криму "весело".
"Пі***ц буде", — відповів він.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Сили безпілотних систем, у ніч на 13 червня підрозділи СБС здійснили атаку на підприємство "Кримський титан" у тимчасово окупованому Армянську. Це виробництво забезпечує продукцію, яку використовують у російському ВПК.
Крім того, нещодавно логістичні маршрути російських окупантів на півдні опинилися під вогневим ураженням. Зокрема, серйозно пошкоджені мости у напрямку Чонгара.