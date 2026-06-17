Федоров: дрони ізолюють Крим, тому півострів може стати островом

Михайло Федоров. Фото: кадр з відео

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українські дрони ізолюють Крим. За його словами, найближчим часом він може перетворитися на острів.

Про це Михайло Федоров повідомив в інтервʼю PRESSING, передає Новини.LIVE.

Тимчасово окупований Крим

"По суті відбувається ізоляція Криму дронами. І в найближчий час, має такий вигляд, що Крим перетвориться в острів", — наголосив Федоров.

Він каже, що це може призвести до дуже несподіваних наслідків для російських окупантів. Більше міністр не розкривав деталей.

Крім того, журналіст запитав у Федорова, чи буде в Криму "весело".

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"Пі***ц буде", — відповів він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Сили безпілотних систем, у ніч на 13 червня підрозділи СБС здійснили атаку на підприємство "Кримський титан" у тимчасово окупованому Армянську. Це виробництво забезпечує продукцію, яку використовують у російському ВПК.

Крім того, нещодавно логістичні маршрути російських окупантів на півдні опинилися під вогневим ураженням. Зокрема, серйозно пошкоджені мости у напрямку Чонгара.