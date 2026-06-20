Удари по Криму — потік втікачів із півострова перевищує кількість туристів

Вибухи в Криму. Фото: кадр з відео

На тимчасово окупованому Криму потік людей, які залишають регіон, суттєво перевищує кількість тих, хто приїжджає на відпочинок. У липні ця тенденція може лише посилитися.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це зявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі Ранок.LIVE.

У Криму фіксують рекордний виїзд населення

Андрющенко розповів, що головним ударом для окупаційної влади став фактично зірваний курортний сезон. Попри початок літа, на Кримському мості переважно фіксуються черги на виїзд з півострова.

"Кримський міст фіксує черги на проходження, особливо це актуально з точки зору початку літнього сезону. І вперше за період повномасштабного вторгнення ми фіксуємо, що немає черг на в'їзд в Крим, враховуючи середину червня", — сказав експерт.

Водночас він додав, що продовольчого колапсу на півострові наразі не спостерігається. Попри логістичні труднощі та спроби великих торговельних мереж запроваджувати окремі обмеження на продаж товарів, полиці магазинів залишаються заповненими.

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За оцінкою керівника Центру вивчення окупації, серед населення переважають тривожні настрої, однак ознак масової паніки поки що немає.

Експерт прогнозує, що у липні ситуація на півострові може стати ще складнішою, а відтік населення продовжить зростати на тлі безпекових та економічних проблем.

Як писали Новини.LIVE, Михайло Федоров анонсував нові операції України у Криму. За його словами, відбувається ізоляція півострова дронами.

Також ми повідомляли, що 13 червня дрони СБС уразили "Кримський титан". Підприємство виготовляє продукцію, що використовується в інтересах російського військово-промислового комплексу.