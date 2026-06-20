Российская армия может потерять оккупированные территории из-за проблем с логистикой

Удары по нефтебазе в Крыму. Фото: российские СМИ

Блокировка логистических маршрутов российской армии может стать первым шагом к деоккупации временно захваченных территорий Украины. В частности, нарушение поставок боеприпасов, топлива и продовольствия напрямую влияет на боеспособность российских войск и затрудняет удержание оккупированных территорий.

Такое мнение в эфире День.LIVE высказал военный аналитик Дмитрий Снегирев, передает Новини.LIVE.

Как логистика влияет на фронт

"Нет возможности проводить ротации, нет возможности подвозить боекомплект. Продовольствия нет, воды нет", — подчеркнул Снегирев.

Аналитик напомнил, что подобная ситуация уже наблюдалась во время освобождения правобережной части Херсонской области. Тогда украинские силы взяли под огневой контроль ключевые логистические артерии оккупантов, что в конечном итоге вынудило российские войска покинуть Херсон.

По мнению эксперта, нынешние удары по транспортной и военной инфраструктуре РФ могут свидетельствовать о подготовке к будущим операциям по освобождению захваченных территорий.

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"Если украинская сторона заблокировала логистику, то это первый этап возможной деоккупации этих территорий", — отметил он.

Снегирев также обратил внимание на то, что российская сторона серьезно воспринимает такие риски. По его словам, именно поэтому оккупанты активно укрепляют побережье Крыма и пытаются обезопасить пути снабжения своих войск. Эксперт подчеркнул, что без стабильной доставки топлива, боеприпасов и резервов удерживать позиции российским подразделениям будет все сложнее.

Как сообщали Новини.LIVE, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что украинские силы продолжают систематически нарушать логистику российских войск на временно оккупированном Крымском полуострове. Удары по транспортной инфраструктуре, в частности по мостам и железнодорожным маршрутам, затрудняют снабжение оккупационной группировки.

Ранее Новини.LIVE писали, что в ночь на 13 июня 2026 года Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным и инфраструктурным объектам российских оккупационных войск. Под огневой удар попали цели как на территории России, так и на временно оккупированных территориях Украины.