Російська армія може втратити окуповані території через проблеми з логістикою

Удари по нафтобазі в Криму. Фото: росЗМІ

Блокування логістичних маршрутів російської армії може стати першим кроком до деокупації тимчасово захоплених територій України. Зокрема, порушення постачання боєприпасів, пального та продовольства безпосередньо впливає на боєздатність російських військ і ускладнює утримання окупованих територій.

Таку думку в ефірі День.LIVE висловив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, передає Новини.LIVE.

Як логістика впливає на фронт

"Немає можливості проведення ротацій, немає можливості підвезення боєкомплекту. Продовольства нема, води нема", — наголосив Снєгирьов.

Аналітик нагадав, що подібна ситуація вже спостерігалася під час звільнення правобережної частини Херсонщини. Тоді українські сили взяли під вогневий контроль ключові логістичні артерії окупантів, що зрештою змусило російські війська залишити Херсон.

На думку експерта, нинішні удари по транспортній та військовій інфраструктурі РФ можуть свідчити про підготовку до майбутніх операцій зі звільнення захоплених територій.

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"Якщо українська сторона заблокувала логістику, то це перший етап можливої деокупації цих територій", — зазначив він.

Снєгирьов також звернув увагу на те, що російська сторона серйозно сприймає такі ризики. За його словами, саме тому окупанти активно укріплюють узбережжя Криму та намагаються убезпечити шляхи постачання своїх військ. Експерт підкреслив, що без стабільного підвезення пального, боєприпасів і резервів утримувати позиції російським підрозділам буде дедалі складніше.

Як повідомляли Новини.LIVE, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що українські сили продовжують системно порушувати логістику російських військ на тимчасово окупованому Кримському півострові. Удари по транспортній інфраструктурі, зокрема мостах і залізничних маршрутах, ускладнюють постачання окупаційного угруповання.

Раніше Новини.LIVE писали, що у ніч проти 13 червня 2026 року Сили оборони України провели серію ударів по військових та інфраструктурних об'єктах російських окупаційних військ. Під вогневе ураження потрапили цілі як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.